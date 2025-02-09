مهرجان أبوظبي ينطلق بعرض للأوركسترا اليابانية

انطلقت أول من أمس في أبوظبي وتحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعدة سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، فعاليات مهرجان أبوظبي في دورته الـ22، تحت شعار «أبوظبي: العالم في مدينة»، ترجمةً لإعلان الإمارات سنة 2025 عاماً للمجتمع، واحتفاءً بأكثر من 50 عاماً من الصداقة والعلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان.

وانطلقت الأمسية الافتتاحية، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، وكين أوكانيوا، سفير اليابان لدى الدولة. وسلّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، جائزة مهرجان أبوظبي، في تكريم هو الأول عربياً، إلى كلٍّ من مفوض الشؤون الثقافية الياباني شونيتشي توكورا، والمهندس المعماري الياباني ريكين ياماموتو.

واستهل المهرجان دورته الجديدة بالعرض التاريخي الأول في العالم العربي لأوركسترا اليابان الفلهارمونية الجديدة الشهيرة، بقيادة يوتاكا سادو، إلى جانب التينور العالمي جوناثان تيتلمان، وعازف البيانو البارز كيوهي سوريتا.

وقالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، إن شعار المهرجان «أبوظبي - العالم في مدينة» يجسد التعددية والتنوّع الثقافي والحضاري لمجتمع الإمارات.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية للمهرجان، إن مهرجان أبوظبي يجسد مبادئ «عام المجتمع» لتعزيز الروابط الثقافية والمجتمعية وترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء الوطن وإطلاق الإمكانات والمواهب وبناء القدرات.