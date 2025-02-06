15 عرضاً في أيام الشارقة المسرحية الـ 34

تتواصل التحضيرات للدورة الرابعة والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، وفي هذا الإطار عقدت اللجنة العليا للتظاهرة المسرحية التي تأسست (1984) وتقيمها دائرة الثقافة، اجتماعها الثالث بقصر الثقافة، أمس، برئاسة أحمد بورحيمة مدير «الأيام»، وفي حضور الأعضاء إسماعيل عبدالله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد.

واستعرض الاجتماع تقرير لجنة «المشاهدة والتصنيف» التي ضمت خليفة التخلوفة (الإمارات)، وغنام غنام (الأردن)، وخالد رسلان (مصر)، كما اعتمد مواقيت العروض وفضاءات تقديمها.

وناقش المجتمعون تجهيزات حفل الافتتاح الذي يقام بقصر الثقافة في الشارقة مساء يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، ويشهد تقديم العرض التونسي «البخارة» لفرقة مسرح أوبرا تونس، من تأليف إلياس رابحي وصادق الطرابلسي، وإخراج الأخير، وهو العرض الفائز بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» في نسختها الثانية عشرة، ونظمت في إطار الدورة «15» من مهرجان المسرح العربي الذي أقامته الهيئة العربية للمسرح يناير الماضي في العاصمة العمانية مسقط. وتقدم للمشاركة في هذه الدورة 14عرضاً، ووقع الاختيار على ستة عروض لتقدم في المسابقة الرسمية لـ«الأيام»، وهي كما التالي:

«علكة صالح» تأليف علي جمال، وإخراج حسن رجب، لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، و«صرخات في الهاوية» تأليف عبدالله إسماعيل، وإخراج عبدالرحمن الملا، لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، و«عرائس النار» تأليف باسمة يونس، وإخراج إلهام محمد، لمسرح خورفكان للفنون، و«كعب ونصف حذاء» من تأليف وإخراج محمد صالح، لمسرح ياس، و«جر محراثك» إعداد وإخراج مهند كريم، لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، و«بابا» تأليف وإخراج محمد العامري، لفرقة مسرح الشارقة الوطني.

واستبعد عرضان، على أن تقدم العروض الستة التالية على الهامش: «في انتظار العائلة» تأليف أسامة زايد، وإخراج سعيد الهرش، لمسرح الفجيرة، و«اليوم التالي للحب» تأليف أحمد الماجد، وإخراج مروان الصلعاوي، لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، و«يانصيب» إعداد مهند كريم، وإخراج نصر الدين عبيدي، لمسرح العين الشعبي، و«عرج السواحل» تأليف سالم الحتاوي، وإخراج عيسى كايد، لمسرح أم القيوين الوطني، و«دق خشوم» تأليف وإخراج عبدالله المهيري، لمسرح دبي الوطني، و«فئران القطن» تأليف وإخراج علي جمال، لمسرح دبي الأهلي.

كما يشهد برنامج العروض تقديم عملين من الدورة الحادية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: العرض الحائز جائزة أفضل عرض، وهو «أغنية الوداع» للمخرج طلال البلوشي، والعمل الحائز جائزة أفضل سينوغرافيا، وهو «الملاذ» للمخرج جاسم غريب. وتختتم الدورة الرابعة والثلاثون من أيام الشارقة المسرحية في السادس والعشرين من الشهر الجاري.