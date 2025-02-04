العدد 65 من مجلة «المسرح» يناقش عروض «أبو الفنون» محلياً وعربياً

احتوى العدد «65» من مجلة «المسرح» التي تصدرها شهرياً دائرة الثقافة في الشارقة، على مجموعة متنوعة من الحوارات والمقالات والمراجعات والمتابعات والرسائل.

في «مدخل» نقرأ تقريراً عن ترجمة النصوص المسرحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى اللغة الفرنسية، بوساطة الكاتبة والمترجمة فاطمة الزهراء الصغير، كما نطالع استطلاعاً مع مجموعة من الفنانين عن أيام الشارقة المسرحية بمناسبة حلول دورتها الرابعة والثلاثين (19-26) فبراير الجاري.

وحفل باب «قراءات» بعدد من المقالات النقدية عن أبرز عروض المسرح العربي في الفترة الأخيرة، فيكتب الدكتور رياض موسى عن التناغم الهارموني بين النص والإخراج في عرض «زغنبوت» للمخرج الإماراتي محمد العامري، وتكتب منار خالد عن مونودراما «ترانزيت طرابلس» للمخرجة اللبنانية كارولين حاتم، وتطرق باسم صادق إلى لعبة الوهم والحقيقة في «بلاي -PLAY» للمخرج المصري محمد الشافعي، وعن العلاقة بين الشعر والموسيقى والأداء التمثيلي، ويكتب محمد زيطان متناولاً «هم» أحدث عروض المخرجة المغربية أسماء هوري، ويكتب جمال عياد عن العرض السوري «اللاجئان» للأخوين ملص.

في «حوار» نشرت المجلة مقابلة أجرتها سعيدة شريف مع السينوغراف والمخرج المغربي عبدالمجيد الهواس، تحدث فيها عن بداياته والمؤثرات التي شكلت شخصيته وأبرز محطات تجربته الفنية المتنوعة.

ونقرأ في «رؤى» لفاضل الجاف «ستانسلافسكي وأخلاق المسرحيين»، ولعزيز الذهبي «فرجة الكولاج المسرحي».

وتحت عنوان «الشارقة محجة المسرحيين العرب» يكتب سوالمي حبيب عن رحلته الأولى إلى الإمارة قبل سبع سنوات، حيث شارك في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

وفي «أفق» نقرأ حواراً مع المخرج التونسي صادق الطرابلسي عن أول عرض مسرحي من إخراجه وعنوانه «البخارة» (2024) وتناول فيه أخطار التلوث البيئي، وفاز العرض بجوائز عدة ومن بينها جائزة أفضل عرض مسرحي في «مهرجان المسرح التونسي»، ثم في «أيام قرطاج المسرحية»، كما فاز بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» في الدورة الأخيرة من مهرجان المسرح العربي، ونظمت في يناير الماضي بالعاصمة العُمانية مسقط.

وتكتب هادية موسى في «مطالعات» عن كتاب «مقدمة في دراسات الأداء» للمخرج والمنظر المسرحي الأمريكي ريتشارد شيشنر.

في «رسائل» يعرف صبري حافظ بالمخرج المغربي – الفرنسي محمد الخطيب، الذي برز في السنوات الأخيرة في المشهد الفرنسي، ويكتب رابح هوادف عن منجزات مخرجي المسرح الجزائري الجدد وتطلعاتهم، ويكتب كريم رشيد عن مقاربة إخراجية حديثة لمسرحية «الملك لير» في السويد، ويواكب عامر عبدالله الدورة الخامسة عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في الفترة (9-15) يناير الماضي في مسقط، وتعرض نجوى صليبة آخر خمسة نصوص للكاتب السوري الراحل عبدالفتاح قلعة جي صدرت أخيراً في دمشق.

وشمل باب «متابعات» مجموعة من الحوارات والتقارير القصيرة عن الأنشطة المسرحية في الشارقة والوطن العربي.