«عائلة اشحفان» على مسرح بلدية العين اليوم

تقدم مؤسسة زايد العليا العرض المسرحي «عائلة اشحفان» اليوم على مسرح بلدية العين بمدينة العين، بمشاركة مجموعة من أصحاب الهمم منتسبيها. وتواصل المؤسسة من خلال هذا العرض المسرحي جهودها في تمكين مواهب من مختلف فئات أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة في التمثيل كأحد مجالات الإبداع.

وفي خطوة تعكس الالتزام بالاندماج المجتمعي والتعاون المستمر لدعم أصحاب الهمم مع المؤسسات القائمة على تأهيلهم ورعايتهم. وتنتج زايد العليا العرض المسرحي «عائلة اشحفان» بدعم من الشريك الرئيسي هيئة أبوظبي للتراث، وبالتعاون مع مؤسسة عكاسة للإنتاج الإعلامي.

وقد تم تقديمه أخيراً على مسرح مركزالفجيرة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة، لمدة ثلاثة أيام على مسرح «أحمد منقوش» بمقرالمؤسسة، بمشاركة مجموعة من أصحاب الهمم الموهوبين في التمثيل، بعد مرور أكثر من 48 عاماً على عرض المسلسل الإماراتي الشهير الذي جرى إنتاجه عام 1976، ليتحول إلى عمل مسرحي جديد وجذاب، يحمل في طياته ذكريات وحنين المشاهدين للعمل الأصلي، الذي يعد جزءاً من ذاكرة الدراما الإماراتية والخليجية.

وتهدف زايد العليا من خلال مسرحية «عائلة اشحفان» إلى خلق مسار إبداعي خاص لدمج أصحاب الهمم في الحياة الفنية والاجتماعية، وإتاحة الفرصة للتعبير عن أهم الأحداث، من خلال مشاركة مجموعة منهم في المسرحية:

سلطان السيابي، وغاية سعيد، ومريم حمدان، وحمدان الحميري. وتعد المسرحية واحدة من الأعمال الإبداعية التي تناقش قضايا الأسرة بأسلوب فكاهي مشوق، وهي تعكس الثقافة الإماراتية الفنية والقيم العريقة التي يتمتع بها الشعب الإماراتي، من إخراج محمد سعيد، ومساعده فهد وتأليف عبدالله صالح، وتضم نخبة من الممثلين القدامى والجدد.