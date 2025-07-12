«دبي للكوميديا» يستضيف عرض «نيرلي بيرنتس» 11 أكتوبر

أعلن مهرجان دبي للكوميديا 2025، عن فعالية جديدة نوعية، تزيد جرعة المرح والتشويق في فعالياته لهذا العام، وذلك مع إضافته الجديدة «نيرلي بيرنتس بودكاست ليف»، برفقة جيمي لينغ وصوفي هابو، اللذين سيضفيان أجواء مبهجة مع مواقف طريفة تتحدث عن تفاصيل الزفاف ومغامرتهم المنتظرة مع طفلهم القادم.

وسيقدّم الثنائي في أول ظهور لهما في الشرق الأوسط، عرضاً مباشراً موسوم بـ«نيرلي بيرنتس بودكاست ليف»، على خشبة دبي أوبرا يوم 11 أكتوبر، ليأخذا الجمهور في رحلة طريفة إلى فصل جديد من حياتهما المليئة بالمواقف العفوية والضحك الصادق.

وستكون الفعالية سهرة كوميدية لا تنسى، مليئة بالقصص العائلية الطريفة، والنكات العفوية، واللحظات الكوميدية التي تمس المتزوجين، خاصة من ينتظرون قدوم مولود جديد.

ويقام المهرجان في نسخته الخامسة في الفترة من 2 إلى 12 أكتوبر عبر مجموعة من أبرز وجهات المدينة، بما في ذلك دبي أوبرا وكوكا كولا أرينا.

وسيعرض من إنتاج شركة «براغ»، وتقديم «فعاليات دبي» موسماً مميزاً لهذا العام مفعماً بالضحك والمرح ومزيج فريد من الفكاهة العالمية التي تجسّد الطابع متعدد الثقافات لدبي مع نخبة من ألمع نجوم الكوميديا. ما يجعل نسخة 2025 الأضخم والأكثر تشويقاً حتى الآن.