«دبي أوبرا» تستضيف «ذا ليميتلس أوركيسترا» اليوم وغداً

أعلنت «دبي أوبرا»؛ الوجهة الأيقونية الأولى لفنون الأداء في المنطقة، عن استضافتها الحصرية لأوركسترا «ذا ليميتلس أوركيسترا»، اليوم وغداً، في حدث استثنائي يعد بتقديم تجربة موسيقية لا تُنسى.

يشمل الحدث مجموعة مميزة من الفنانين العالميين، من بينهم عازف الكمان والملحن الروسي-الألماني الشهير أليكسي إيغودسمان، إلى جانب السوبرانو الشهيرة إيكاترينا شيلهوفا.

عرض أول

وتقدم دار «دبي أوبرا»، اليوم، العرض العالمي الأول بعنوان «الفالس العالمي، من شتراوس إلى زيمر»، من ابتكار وإدارة أليكسي إيغودسمان، حيث ستؤدي «ذا ليميتلس أوركيسترا» هذا العرض بمشاركة صوت إيكاترينا شيلهوفا الأوبرالي الساحر. كما سيتضمن العرض ظهوراً خاصاً للنجم العالمي هانز زيمر، مما يضفي على الأمسية طابعاً فريداً ومرموقاً.

يعد إطلاق «ذا ليميتلس أوركيسترا» لحظة تحولية في عالم الموسيقى، حيث يجتمع هذا الفريق الاستثنائي لأول مرة تحت القيادة الإبداعية لأليكسي وبدعم رفيع المستوى من الأسطورة الموسيقية هانز زيمر. ولا يقتصر هذا التعاون على كونه مجرد عرض، بل يمثل إعادة تخيل جريئة لما يمكن أن تكون عليه الموسيقى الأوركسترالية. يقدم أليكسي نهجاً مبتكراً يجمع بين التقنيات الموسيقية الخالدة والإبداع العصري، ليقدم تجربة جريئة وتحويلية في آنٍ واحد.

تعتبر «ذا ليميتلس أوركيسترا» أكثر من مجرد مجموعة من الموسيقيين المميزين؛ إنها رمز لفلسفة أليكسي المستقبلية والتزامه بتشكيل مستقبل الموسيقى. ومن خلال هذا الفريق، أنشأ أليكسي منصة تعيد تعريف كيفية تواصل الأوركسترا مع الجمهور، حيث تقدم رحلة متعددة الحواس تتجاوز التوقعات التقليدية.

مزيج

تنطلق «ذا ليميتلس أوركيسترا» تحت قيادة هانز زيمر، الذي يملك إرثاً لا مثيل له في تجاوز حدود التعبير الموسيقي، في مسار طموح يلهم ويبتكر ويطور فن الأداء الأوركسترالي. بالنسبة للجمهور، يعد هذا العرض بتقديم تجربة فريدة من نوعها – اندماج متناغم للرؤية والشغف والتميز الفني الذي سيترك أثراً يتجاوز حدود قاعة الحفل.

سيتضمن البرنامج مزيجاً مذهلاً من الموسيقى الكلاسيكية والسينمائية من خلال مجموعة مبتكرة من المقطوعات الموسيقية، بما في ذلك: «إمبراطور فالس، على الطريقة السلطانية»، و«خيال شيرلوك هولمز»، و«من وقت إلى وقت – فالس Inception»، و«فالس المصرفي».

سيقام الحدث اليوم وغداً، حيث يجمع تحت سقف واحد مواهب رؤيوية للاحتفال بدمج الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة في صيغة فريدة ومبتكرة، بحضور وسائل الإعلام المرموقة والضيوف المتميزين.

شرارة إبداع

وقال باولو بيتروشيلي، رئيس «دبي أوبرا»: لطالما كانت «دبي أوبرا» شرارة للإبداع الثقافي والتميز الفني. استضافة «ذا ليميتلس أوركيسترا» بمشاركة مواهب أيقونية مثل أليكسي إيغودسمان، إيكاترينا شيلهوفا، وهانز زيمر هي شهادة على التزامنا بتقديم عروض عالمية المستوى إلى دبي. نحن نتطلع إلى أمسية تلهم الجمهور وتلامس مشاعرهم في جميع أنحاء المنطقة.

ويؤدي أليكسي إيغودسمان، المعروف بأدائه المذهل ونهجه المرح تجاه الموسيقى الكلاسيكية، أعمالاً أصلية ومؤلفات مبتكرة، يرافقه الصوت الآسر للسوبرانو إيكاترينا شيلهوفا. تعد شراكتهما بإثارة المشاعر ورفع مستوى الأمسية إلى آفاق استثنائية.

وتعد «ذا ليميتلس أوركيسترا» بإعادة تعريف الحدود، حيث تدمج بين الموسيقى الكلاسيكية والسينمائية مع تقديم رحلة صوتية ساحرة. يمكن للحضور توقع ليلة فنية لا مثيل لها، حيث تتجاوز الموسيقى الأنواع لتخلق تجربة لا تُنسى.