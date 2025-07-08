«المسرح» ترصد نشاط «أبو الفنون» في الشارقة

يحتوي العدد «70» (يوليو) من مجلة المسرح، التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة شهرياً، مجموعة من المقالات والقراءات والمتابعات حول النشاط المسرحي في الشارقة والعالم.

في مدخل العدد، نشرت المجلة إفادات لعدد من الفنانين المغاربة، ثمنوا من خلالها مبادرات وجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعمة والمطورة لمسيرة المسرح العربي بشكل عام، والمسرح المغربي بصفة خاصة.

وفي الباب نفسه، استطلعت المجلة عدداً من الفنانين المحليين حول «اليوم الإماراتي للمسرح»، بمناسبة ذكراه الثانية، التي تحل في الثاني من يوليو 2025.

وحفل باب «قراءات» بمجموعة متنوعة من المراجعات حول العروض المسرحية التي قُدمت أخيراً في عدد من المدن العربية، حيث كتب سامر محمد إسماعيل عن «17 ساعة» للمخرج الإماراتي عبد الله محمد آل علي، وناقش باسم صادق «الفندق» للمخرج المصري محمد الطايع، وتناولت آنا عكاش «غسق» للمخرجة اللبنانية كريستل خضر، وحلل كمال الشيحاوي «عطيل وبعد»، للمخرج التونسي حمادي الوهايبي.

وفي باب «رؤى» نقرأ لدانيال مطر «الممثل والأغاني»، ولعبد الناصر حسو «نهاية مسرح ما بعد الحداثة». وفي باب «حوار» نطالع مقابلة أجراها الحسام محيي الدين مع الفنانة اللبنانية رندا أسمر، تحدثت من خلالها عن بداياتها، وأبرز التجارب والمؤثرات الاجتماعية والثقافية والفنية التي شكلت شخصيتها الفنية.