مسرحية «المسافة».. رسائل في عام 2077

تُعرض اليوم في مهرجان أفينيون في جنوب فرنسا، مسرحية «المسافة» لمدير المهرجان تياغو رودريغيز. وتدور أحداث المسرحية سنة 2077 في ظل حياة أكثر صعوبة على الأرض، ويتساءل خلالها رودريغيز: «كيف ستحافظ الأجيال الشابة على فكرة تغيير العالم نحو الأفضل؟».

ينقل الكاتب والمخرج البرتغالي الجمهور إلى عالم منقسم بين كوكبين: الأرض «التي تعاني من أزمة المناخ والنزاعات واتساع التفاوتات»، والمريخ الذي اختار كثر من البشر استعماره من أجل «بناء إنسانية جديدة في مكان آخر».

وتتخذ القصة شكل تبادل رسائل، كما في رواية رسائلية، مدى عامين، بين أب بقي على الأرض، يؤدي دوره الممثل الفرنسي السنغالي الشهير أداما ديوب، وابنته التي انتقلت للعيش على المريخ، وتجسّد شخصيتها الممثلة الشابة أليسون ديشان.

وتتناول المسرحية مسألة «التوارث العائلي والثقافي» بين الأجيال، وما يُترك للشباب في وقت يبدو المستقبل قاتماً وفقاً لـ«كل الأدلة العلمية».