انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي

انطلقت، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة.

حضر حفل الافتتاح، عبدالله العويس، رئيس الدائرة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، واللواء عبدالله سعيد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة، والعديد من الفعاليات الكشفية.

جرت فعاليات الافتتاح في الفناء الأمامي لمقر مفوضية كشافة الشارقة، وفي موقع صمم في شكل دائري بحيث يماثل المخيم الكشفي، واستهل الحفل بكلمة مفوضية كشافة الشارقة قدمها عبدالله سعيد السويدي، قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة راعي الحركة الكشفية وداعم المسرح والمسرحيين.

وقال: إن مهرجان المسرح الكشفي أسس تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وهو يترجم حرص إمارة المعارف والعلوم والفنون على تمكين أجيال الغد من الوسائل والمهارات التي تساعدها في تعزيز خبراتها وقدراتها، وتفتح أمامها السبل لارتياد أفضل الآفاق في المستقبل، مستعرضاً المسيرة المضيئة للمهرجان، وكيف أسهم في إثراء الساحة المسرحية المحلية بالعديد من المواهب الواعدة.

وشهد الحضور في اليوم الأول أربعة عروض قصيرة تشاركت الفرق الكشفية في تأليفها وتجسيدها، وجاءت تباعاً بعناوين «سبعة وجوه للحياة»، و«الأحلام»، و«الفخارة»، و«باريستا»، وتطرقت مضامينها إلى قضايا متنوعة.

وفي ختام العروض قامت لجنة التحكيم التي تضم الدكتور محمد يوسف، ومجدي محفوظ، وأحمد البدري، بتوزيع الجوائز اليومية.