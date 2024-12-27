«الإمارات لمسرح الطفل» يختتم فعالياته ويكرم الفائزين

كرم مهرجان الإمارات لمسرح الطفل الفائزين في دورته الـ 18 أول من أمس ، خلال حفل بهيج، حضره رئيس المهرجان إسماعيل عبدلله، ومدير المهرجان الدكتور حبيب غلوم، وجمع غفير من أفراد الفرق المسرحية المشاركة والجمهور.

وتقاسم مسرح رأس الخيمة الوطني، والمسرح الحديث بالشارقة معظم جوائز المهرجان، ونالت «شجرة العجائب» جائزة أفضل عروض هذه الدورة.

وخلال حفل الختام تم تكريم لجنة تحكيم الكبار، ولجنة تحكيم الأطفال، وكذلك الفرق المحلية الخمسة المشاركة في هذه الدورة، وتكريم رعاة المهرجان.

بعد ذلك قرأ رئيس لجنة التحكيم وليد الزعابي تقرير اللجنة، والذي حمل الإشادة بمستوى العروض في هذه الدورة من المهرجان، وحالة التواصل بين الجمهور والخشبة، وكذلك أشادت اللجنة بالمواهب المسرحية الجديدة المتميزة، وكذلك بتنوع العروض المسرحية ومرجعياتها الفكرية والفنية.

وفي تفاصيل الجوائز الممنوحة للفائزين، توج مسرح رأس الخيمة الوطني، بجائزة أفضل عرض مسرحي، بالإضافة إلى جائزة التمثيل الرجالي دور ثانٍ للفنان محمد إسحاق «مناصفة»، وجائزة أفضل إضاءة للفنان إبراهيم الحمادي، وأفضل موسيقى ومؤثرات صوتية للفنان فاضل الحميدي، وأفضل أزياء للفنانة زهرة الحمادي، وكذلك أفضل إخراج للفنان عدنان البلوشي، بينما نالت فرقة المسرح الحديث بالشارقة جائزة لجنة تحكيم الأطفال عن أفضل عرض في المهرجان، وجائزة أفضل نص مسرحي للكاتب أحمد الماجد، وجائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة نيفين ماضي «مناصفة»، وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ للفنان باسل التميمي «مناصفة»، وجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ للفنانة مشاعل الشحي، وجائزة أفضل ماكياج للفنانة ميلانا رسول.

أما عن باقي جوائز المهرجانـ فنالت فرقة مسرح دبي الأهلي عن عرضها «كتاب الأمنيات» جائزة أفضل تمثيل دور أول للفنان شهد حافظ «مناصفة»، وحصد الفنان عبدالله صنقور جائزة أفضل ممثل دور أول. وذهبت جائزة أفضل مناظر مسرحية للفنان خليل أبو حلتم عن مسرحية «سيرك الغابة»، لفرقة مسرح خورفكان للفنون، ونال ذات العرض جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان عبدالله الحريبي.