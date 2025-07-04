مهرجان دبي للكوميديا يَعِد بعالم من الضحك

أعلن مهرجان دبي للكوميديا انضمام نجوم آخرين من عمالقة عالم الكوميديا إلى باقة نجوم الكوميديا العالميين والمواهب الصاعدة الأكثر إضحاكاً حول العالم، والتي ستزيّن خشبة المسارح في دبي أكتوبر المقبل.

وستضفي هذه العروض الجديدة بعداً ثقافياً جديداً ولمسة عالمية مميزة على أكثر المهرجانات تفرداً في المدينة لتقدّم أجواء ترضي الجميع من الدعابات الروسية المتنوعة إلى المفاجآت الهندية الطريفة، مروراً بعروض الستاند أب كوميدي باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وبات مهرجان دبي للكوميديا من إنتاج شركة «براغ»، وتقديم «فعاليات دبي»، أحد أهمّ الفعاليات التي تصدّرت مشهد الترفيه في المنطقة. ومع تأكيد مشاركة مجموعة من ألمع نجوم الكوميديا، من بينهم زاكير خان، توم سغورا، مورغن جاي، جوان مكنالي، أكاش سينغ، أوميد جليلي، وجون أشقر، يواصل المهرجان ترسيخ مكانته كأحد أكثر الأحداث المرتقبة في عام 2025، رافعاً من سقف التوقعات لعروض ترفيهية لا تفوّت.

ويقام المهرجان في مجموعة من أشهر الوجهات في دبي، بما في ذلك «دبي أوبرا»، وفي مسارح مول الإمارات، و«كوكا كولا أرينا» وغيرها من الأماكن، واعداًَ جمهوره بتجربة استثنائية من الضحك والترفيه تمتد من اللحظة الأولى وحتى ختام العروض.

نجوم جدد

وانضم مؤخراً إلى مهرجان دبي للكوميديا عامر زهر، الذي يلتقي الجمهور 11 أكتوبر في «دبي أوبرا»، وفي 12 أكتوبر تقدم «دبي أوبرا»، رضوان بوغرابة وإيفان أبراموف وجوراف كابور.

ويعدّ عامر زهر من أبرز الأصوات المؤثرة في الجالية العربية-الأمريكية، حيث ينجح في المزج بسلاسة بين الخلفية الأكاديمية والذكاء الكوميدي اللافت. وباعتباره من أشهر الكوميديين وأستاذ قانون وناشط مجتمعي، اعتلى مسارح مرموقة مثل قاعة كارنيغي ومركز كينيدي، ويعود هذا العام إلى دبي بعد النجاح الكبير والحضور المهيب الذي حظي به في عروضه السابقة.

يستلهم عامر زهر محتوى عروضه من جذوره الفلسطينية ورؤيته السياسية الحادة، ليقدّم أمسية فريدة من نوعها، تتنوع فيها الضحكات بين الطرافة والتأمل، وتلامس الجمهور برسائلها العميقة وروحها المرحة.

ويتألق رضوان بوغرابة بجذوره المتوسطية وحضوره العفوي الجريء، ويلمع نجمه كأحد أبرز أعمدة الكوميديا في فرنسا. ولد في مدينة مرسيليا، وهو مشجع وفيّ لفريقها العريق «أولمبيك مرسيليا»، ومعجب كبير بأسطورة كرة القدم زين الدين زيدان والأديب مارسيل بانيول. ويقدم في 12 من أكتوبر، مزيجاً فريداً من السرد القصصي العفوي والارتجال الذكي.

يذكر أن بوغرابة بدأ مسيرته الكوميدية في أحد المقاهي الفنية بباريس «بانام آرت كافيه»، لينتقل بعدها بسرعة إلى أضواء الشهرة، حيث نجح في بيع كامل تذاكر عروضه في أبرز المسارح الباريسية. وحقق إنجازاً تاريخياً كأول فنان كوميدي فرنسي يُقدّم عرضاً منفرداً في ملعب «أورانج فيلودروم» الشهير في مرسيليا.

وبفضل مقاطع الفيديو التي تجاوزت مشاهداتها المليار، وجمهوره الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح تأثيره يتجاوز حدود الخشبة إلى جمهور عالمي. وسيكون جمهور دبي على موعد مع سهرة استثنائية مع هذا النجم الكوميدي المتميز، مليئة بالضحك والدهشة والعفوية.

ضحك بدون انقطاع

ومن جهته، يقدم إيفان أبراموف عرضه الجديد كلياً «ضحك بدون انقطاع»، مظهراً شغفه بالهوايات غير التقليدية، وبقدرته الفريدة على المزج بين الذكاء الحاد والفكاهة الساخرة، حيث يستمد إلهامه من الأدب الكلاسيكي وألعاب الفيديو، ما يمكنه من أن يضفي على عروضه طابعاً شخصياً من خلال مواقف طريفة مستوحاة من حياته العائلية وحيواناته الأليفة.

ويقدّم العرض بالكامل باللغة الروسية، ويقام ليلة واحدة فقط. ويقدم النجم الكوميدي جوراف كابور تحت عنوان «لايف إن دبي» لجمهور «دبي أوبرا» أمسية غامرة بالضحك والمواقف الطريفة باللغة الهندية.

ويشتهر كابور بأسلوبه الساخر ولمساته الذكية التي ترصد تفاصيل الحياة اليومية، حيث يمزج بين حنين التسعينيات، ومفارقات الحياة الزوجية، وتقلبات بيئة العمل، في قصص قد تكون حقيقية...

وقد لا تكون! وبعد النجاح الكبير الذي حققه في عرضه الخاص على منصة أمازون برايم «هاها كار»، إلى جانب سلسلة من العروض التي نفدت تذاكرها حول العالم، يعدُ كابور جمهوره بليلة استثنائية من الضحك المتواصل والمفاجآت غير المتوقعة.

ويواصل مهرجان دبي للكوميديا ترسيخ مكانته كإحدى أكثر الفعاليات المرتقبة على أجندة دبي الثقافية.