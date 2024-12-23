«الأمنيات» لـ «دبي الأهلي».. مسرحية حافلة بالعِبر

قدمت فرقة مسرح دبي الأهلي، السبت، مسرحية «كتاب الأمنيات» ضمن عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الثامنة عشرة 2024، وهي من تأليف الكاتب الليبي معتز بن حميد، وإخراج الفنان سالم التميمي، وتمثيل كل من الفنانين:

عبدالله صنقور، عبد العزيز حبيب، حمدي حجيرة، مارسيل، ليان المحلاوي، خالد حسين، أحمد الجداوي، سارة خشبا، شهد غريبي، أحمد علي، إسماعيل عيسى، مريم خال، رانيا عيزوقي وآخرون.تدور المسرحية حول مجموعة أطفال يجتمعون في منزل الطفلة ياسمينة، في حفلة تبدأ بلعبة من ألعاب الخيال، لتنتهي بعد ذلك بأحداث عجيبة وغريبة، تحفل بالعبر والدروس إذ تتحول من لعبة متخيلة إلى واقع حقيقي، ينقلهم إلى عصور مختلفة فيجدون أنفسهم غير قادرين على العودة إلى عصرهم ومنزلهم.