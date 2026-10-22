عروض «الشارقة للكتاب» المسرحية: «بركان» و«الذكريات».. و«العلم»



يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، ثلاثة عروض فنية وتفاعلية، تجمع نخبة من نجوم المسرح والفنانين، وتقدم تجارب متنوعة للعائلات والأطفال.

وتشمل العروض مسرحية «ووترلاند»، التي تتناول قضايا التعايش وقبول الآخر، والعرض المسرحي الغنائي «حين تغني الذكريات»، الذي يستعيد أغاني وأصواتاً ارتبطت بطفولة أجيال، إلى جانب العرض العلمي التفاعلي «مستحيل أم علم؟!» الذي يكشف للجمهور التفسيرات العلمية وراء ست تجارب تبدو مستحيلة، وتتوفر تذاكر العروض الثلاثة عبر منصة بلاتينوم ليست https://sharjah.platinumlist.net/arabic.



«ووترلاند».. صراع بين الخوف والتعايش

تقدم مسرحية «ووترلاند» قصة مشوقة، تبدأ في مدينة سياحية تشهد احتفالاً، قبل أن يثور بركان قريب، فتعم الفوضى، ويظهر وسط الدخان عدد من المخلوقات البرمائية، التي فقدت موطنها وتبحث عن مأوى آمن، وتتطور الأحداث مع انقسام سكان المدينة بين من يخشى هذه الكائنات ويرفض استقبالها، ومن يتعاطف معها ويسعى إلى مساعدتها، في عمل مسرحي يتناول الاختلاف والخوف من المجهول.

ويشارك في بطولة المسرحية عدد من نجوم الدراما والمسرح، من بينهم حسين المهدي، وشيلاء سبت، وغرور صفر، ومحمد المسلم، وأحمد بن حسين، وشملان العميري، وأماني الدوب، وأريج العطار، ونجلاء البلوشي، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

وتُعرض المسرحية على المسرح الخارجي بمركز إكسبو الشارقة، عند مدخل التعاون، يوم 14 نوفمبر من الساعة 7:30 حتى 9:00 مساء، ويوم 15 نوفمبر من الساعة 6:00 حتى 7:30 مساء، ويمكن حجزها من خلال الرابط التالي: https://sharjah.platinumlist.net/event-tickets/108800/waterland-play-in-sharjah



«حين تغني الذكريات»

ويستعيد العرض المسرحي الغنائي «حين تغني الذكريات» مجموعة من الأغاني والأصوات، التي رافقت طفولة أجيال من الجمهور العربي، في تجربة فنية، تجمع الغناء والمشاهد المسرحية والمواقف المستوحاة من ذكريات الطفولة.

ويجمع العرض، الذي يُقدَّم حصرياً، وللمرة الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الفنانين مروان فرحات، وآمال سعيد الدين، وبثينة شيا، وعاصم سكر، الذين يقدمون مجموعة من الأغاني والمشاهد، تعيد الجمهور إلى شخصيات وألحان بقيت حاضرة في الذاكرة لسنوات طويلة.

ويقام العرض باللغة العربية يوم 7 نوفمبر، من الساعة 7:30 حتى 9:00 مساء، كما تتاح للجمهور فرصة التقاط صور تذكارية مع الفنانين، ويمكن حجز مقعد حضور على الرابط: https://sharjah.platinumlist.net/event-tickets/108522/when-memories-sing-a-musical-theater-performance-in-arabic



«مستحيل أم علم؟!»

أما العرض العائلي التفاعلي «مستحيل أم علم؟!» فيقدمه المتخصص في العروض العلمية عبدالله عنان، ويأخذ الأطفال والعائلات في تجربة تجمع الأوهام البصرية والتفسيرات العلمية، من خلال ست فقرات تبدو للوهلة الأولى مستحيلة، قبل الكشف عن المبادئ العلمية التي تقف وراءها.

ويشارك الجمهور في مجريات العرض من خلال التفاعل المباشر والتصويت ومحاولة تفسير ما يشاهدونه، بما يتيح للأطفال اختبار توقعاتهم، واكتشاف جوانب من العلوم بطريقة عملية ومشوقة، تحفز فضولهم لفهم الظواهر المحيطة بهم.

ويقام العرض يوم 8 نوفمبر، من الساعة 6:00 حتى 7:30 مساء، ويمكن حجزها مسبقاً عبر الرابط التالي: https://sharjah.platinumlist.net/event-tickets/impossible-or-science.

وتأتي هذه العروض ضمن البرنامج الفني والترفيهي المصاحب للدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب من 4 - 15 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «من صنع الحكايات»، ويتيح المعرض لزواره، إلى جانب اللقاءات الأدبية والأنشطة الثقافية، حضور تجارب مسرحية وعلمية وغنائية، تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتوسّع خيارات العائلات لقضاء أوقات تجمع المتعة والمعرفة.