مهرجان دبي للكوميديا.. مرح وابتسامة يثريان منظومة الاقتصاد الإبداعي

أعلن مهرجان دبي للكوميديا عن انضمام خمسة أسماء جديدة من عمالقة الكوميديا إلى قائمة حافلة بأبرز النجوم العالميين والمواهب الصاعدة وأكثرها إبداعاً وحرفية في الميدان، والذين يستعدون لإشعال مسارح دبي بالضحك خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن برنامجه لعام 2026.

وتشمل قائمة الأسماء الجديدة: الكوميدي البرازيلي العالمي رافي باستوس، النجمة الكوميدية البريطانية الكندية الحائزة جوائز كاثرين رايان، صاحبة الحضور اللافت والأسلوب الجريء، الأمريكية من أصل هندي زارنا غارغ، الكوميدي وصانع المحتوى الإيراني الكندي نيما ناز، نجم الكوميديا الارتجالية باللغة الأوردية عباس بخاري. ويقدّم كل منهم عرضه الخاص بأسلوبه المتفرّد، ضمن أكثر من عشرة أيام حافلة بالكوميديا والضحك في مختلف أنحاء دبي.

ويأتي المهرجان بنسخته السابعة من إنتاج شركة براغ ويقدمه جدول فعاليات دبي، ليواصل استضافة نخبة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين والإقليميين والمحليين، من خلال عروض متنوعة بلغات متعددة وأساليب كوميدية مختلفة. وتضم قائمة الفنانين المشاركين في نسخة 2026 كلاً من: جون أشقر، خالد العجيرب، وخالد المظفر، مع نخبة من فناني الكويت، مو غيليغان، فِر داس، وجيمي ليفر، بالإضافة إلى منور فاروقي، أميت تاندون، شين تود، وألكسندر ميركول. وتنضم إليهم الأسماء الخمسة التي أُعلن عنها حديثاً، وهم رافي باستوس، وكاثرين رايان، وزارنا غارغ، ونيما ناز، وعباس بخاري، ليقدّموا خمسة عروض إضافية مرتقبة تثري برنامج المهرجان الحافل لهذا العام.

وبينما يفصلنا شهر واحد فقط على انطلاق المهرجان، تستعد مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية في دبي لاستضافة عروضه هذا العام، حيث يعتلي نجوم الكوميديا مسارح دبي أوبرا، ومسرح الإمارات، ومسرح نيو كوفنت غاردن، وكوكاكولا أرينا، ونادي بيبروني للكوميديا الذي انضم حديثاً إلى قائمة الوجهات المستضيفة. ويمنح هذا التنوع الجمهور فرصاً عدة لمشاهدة نجومهم المفضلين، إلى جانب اكتشاف مواهب وعروض كوميدية جديدة على مدار أيام المهرجان.

ويقدم رافي باستوس في 7 أكتوبر على مسرح نيو كوفنت غاردن بسرعة بديهته ولهجته المميزة ونظرته الساخرة إلى تفاصيل الحياة اليومية، ويعتلي الفنان البرازيلي رافي باستوس مسرح مهرجان دبي للكوميديا، ليقدّم عرضاً من الستاند أب كوميدي يحمل بصمته الخاصة ويَعِد الجمهور بأمسية حافلة بالضحك.

ويشتهر باستوس بكونه واحداً من أبرز روّاد الكوميديا الارتجالية في البرازيل، وقد نجح في بناء قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم، محققاً أكثر من 370 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما قدّم عروضه على عدد من أشهر مسارح الكوميديا، من بينها كوميدي سيلار (Comedy Cellar)، ولاف فاكتوري (Laugh Factory)، وهوليوود إمبروف (The Hollywood Improv). وكان أيضاً أول كوميدي برازيلي يقدّم عرضاً رئيسياً ضمن مهرجان جاست فور لافز (Just for Laughs)، وظهر على منصة نتفليكس (Netflix) في ثلاثة عروض كوميدية خاصة، إلى جانب تقديمه برنامج ألتيميت بيست ماستر (Ultimate Beastmaster).

وتعود كاثرين رايان، الفنانة والكاتبة والممثلة ومقدمة البرامج البريطانية الكندية الحائزة جوائز عدة، إلى دبي أوبرا 12 أكتوبر، ضمن فعاليات مهرجان دبي للكوميديا، لتقدّم أمسية بأسلوبها المعروف الذي يجمع بين سرعة البديهة والسخرية الذكية. وتُعد رايان من أبرز الأسماء على الساحة الكوميدية في المملكة المتحدة، وقد نجحت في بناء قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم بفضل صراحتها وملاحظاتها القوية ونظرتها الساخرة إلى تفاصيل الحياة.

وقدّمت عدداً من العروض الناجحة عبر منصة نتفليكس (Netflix)، من بينها غليتر روم (Glitter Room) وإن تروبل (In Trouble)، كما شاركت في مجموعة من البرامج التلفزيونية الشهيرة، منها ذا دوتشس (The Duchess)، و8 من أصل 10 قطط (8 Out of 10 Cats)، وموك ذا ويك (Mock the Week)، وتاسك ماستر (Taskmaster)، لتصبح واحدةً من أكثر الوجوه شهرة وحضوراً في هذا المجال. وخلال عرضها، تستمد رايان حكاياتها من حياتها وتجاربها الشخصية، لتتناول بطريقتها الصريحة والساخرة موضوعات تراوح بين العائلة والعلاقات والطموح، وصولاً إلى مفارقات الحياة العصرية، في أمسية حافلة بالحكايات الطريفة والملاحظات الذكية والضحك المتواصل.

زارنا غارغ

كما تقدم الكوميدية الأمريكية من أصل هندي، زارنا غارغ، المعروفة بأسلوبها الصريح والجريء، ضمن مهرجان دبي للكوميديا، في 16 أكتوبر بقاعة دبي أوبرا، عرضها الجديد مليون دولار إكسكيوزز (Million Dollar Excuses)، وذلك بعد سلسلة من العروض الحية والعروض الكوميدية الخاصة التي حققت نجاحاً لافتاً. واشتهرت زارنا بملاحظاتها الطريفة حول العائلة والثقافة والحياة العصرية، ما جعلها واحدة من أبرز الأصوات وأكثرها حضوراً في عالم الكوميديا.

وإلى جانب مسيرتها الكوميدية، تُعد زارنا مؤلفةً لأحد الكتب الأكثر مبيعاً بحسب قائمة نيويورك تايمز (The New York Times)، كما تشارك باستمرار في افتتاح عروض الممثلتين تينا فاي وإيمي بوهلر. وتشمل مشاريعها المرتقبة المسلسل الكوميدي زارنا (Zarna)، الذي يجري تصويره بالتعاون مع ميندي كالينغ وكيفن هارت.

وسيكون الجمهور على موعد مع عرض نيما ناز في 17 أكتوبر على مسرح نيو كوفنت غاردن، إذ يقدم هذا الكوميدي والممثل وصانع المحتوى الإيراني الكندي، عرضاً شائقاً، وقد بدأ مسيرته في عالم الكوميديا في تورنتو عام 2014، قبل أن يطلق أولى جولاته الكوميدية التي تصدّرها عام 2022 بعنوان آيم يور شوغر دادي (I'm Your Sugar Daddy)، والتي استقطبت أكثر من 15 ألف متفرج في عدد من المدن، من لوس أنجلوس وفانكوفر إلى نيويورك ومونتريال، وسان فرانسيسكو، وتورنتو وغيرها.

كما تصدّر ناز عروضاً في سيدني وبرلين وملبورن، وشارك في جولات وعروض إلى جانب نخبة من أبرز نجوم الكوميديا، من بينهم راسل بيترز، وثيو فون، وهاوي مانديل، وأوميد جليلي، ومو غيليغان، وماز جبراني. وحقق محتواه عبر المنصات الرقمية أكثر من ملياري مشاهدة، وحظي بإشادة عدد من الأسماء المعروفة، من بينهم غاري فاينرتشوك، وديفيد غوغينز، وغوردون رامزي، وكيفن هارت، وأندرو شولز.

وفي عام 2025، استقطبت جولته ماي ستوبيد لايف (My Estupid Life) أكثر من 22 ألف متفرج. كما تضم مسيرته عدداً من المشاركات التمثيلية، من بينها ذا بويز (The Boys) على أمازون برايم (Amazon Prime)، وعملاً لصالح يو إس ناشونال بنك (US National Bank)، بالإضافة إلى دور البطولة في بليز، آفتر يو (Please, After You).

وأما عباس بخاري، فيلتقي جمهوره بدبي في 16 أكتوبر على مسرح نيو كوفنت غاردن، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي حظي به عرضه الشهير سمول توك (Small Talk)، إذ يقدم عرض ستاند أب كوميدي جديداً بالكامل. ويشتهر بخاري بقدرته على تحويل المواقف العادية إلى حكايات لا تُنسى، جامعاً بأسلوبه الخاص بين الملاحظات الذكية والحادة، والسرد النابع من تجاربه الشخصية، وحسّه الفكاهي العفوي، ليتناول موضوعات تراوح بين فوضى الحياة الزوجية وتوقعات العائلة، وصولاً إلى الصداقات والثقافة والمفارقات الطريفة التي نصادفها جميعاً في حياتنا اليومية.

ومع قاعدة جماهيرية تضم ملايين المتابعين في مختلف أنحاء المنطقة بالإضافة إلى سجل حافل بالعروض كاملة العدد، استطاع عباس أن يصنع لنفسه مكانة خاصة بفضل كوميديا صادقة وقريبة من الجمهور وغنية بالمواقف التي تثير الضحك، ليصبح أحد أبرز الأصوات وأكثرها تميزاً في عالم الكوميديا الارتجالية باللغة الأردية. ويَعِد عرضه الجديد بأمسية حافلة بحكايات تُروى للمرة الأولى، ومواقف غير متوقعة، والكثير من المفاجآت والضحك المتواصل.