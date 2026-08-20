«غولديلوكس» في مغامرة مسرحية بالشارقة

يستضيف «مسرح القصباء» في الشارقة العرض المسرحي التفاعلي «مغامرات غولديلوكس - The Adventures of Goldilocks» من 27 إلى 30 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة الفعاليات الصيفية التي تنظمها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في إطار برنامج متنوع يقدّم محتوى ترفيهياً عالي الجودة للعائلات عبر وجهاتها الرائدة في الإمارة.

يأتي عرض «مغامرات غولديلوكس» الذي يُقدّم باللغة الإنجليزية بالتعاون مع شركة «إتش تو برودكشنز»، ليقدم للجمهور عرضاً مسرحياً مستوحى من الحكايات الأوروبية الكلاسيكية الشهيرة، ويتميز بالأداء التفاعلي المستمر مع الجمهور، والأغاني الجذابة، واللحظات الكوميدية التي تضفي على القصة طابعاً عصرياً ممتعاً.

ويروي العرض مغامرات البطلة الشقية «غولديلوكس» التي تأخذ منعطفاً غير متوقع حين تجد نفسها بالصدفة وسط «سيرك دو سيلي Cirque Du Silly» المليء بالحركة والنشاط، والذي يقوده النجم الترفيهي العائلي «ماجيك فيل»، في قالب مسرحي مشوق يجمع بين الغناء والفكاهة والمغامرة.

وتوفر «القصباء» لزوار العرض، الذي يقام بواقع عرضين يومياً في الساعة 3:00 عصراً و6:00 مساءً، تجربة ترفيهية عائلية متكاملة، حيث يمكن للعائلات قضاء يوم كامل للاستمتاع بنزهة على طول القناة المائية، وتجربة خيارات الطعام المتنوعة في المطاعم والمقاهي، وقضاء أوقات ممتعة للصغار في «بيت المرح للأطفال» (Kids Fun House).

تستمر العروض المسرحية في القصباء إلى نهاية هذا العام، إذ يتم تقديم مسرحية مختلفة في كل موسم، إذ تبعاً لهذا العرض، سيستضيف مسرح القصباء العرض الكلاسيكي «الساحر أوز»، والعرض المسرحي بعنوان «علاء الدين».

وتتوفر تذاكر العرض بأسعار تبدأ من 49 درهماً عبر موقع (Platinumlist.net)، فيما يواصل «مسرح القصباء» موسمه الفني خلال الفترة المقبلة بمجموعة من العروض المشوقة التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر الرابط:

https://discovershurooq.ae/events/alqasbatheatreshows/