اختتام ورشة التمثيل بالمركز الثقافي في كلباء

اختتمت، مساء أمس، فعاليات ورشة «التمثيل» التي نُظِّمَت في المركز الثقافي بمدينة كلباء؛ وذلك في إطار دورة عناصر العرض المسرحي الثالثة عشرة التي تقيمها دائرة الثقافة سنوياً تحضيراً لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تقام دورته الثالثة عشرة في الفترة من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين.

وجرت فعاليات الختام بحضور علياء الزعابي، منسقة المهرجان، التي قدمت شهادة تقدير لمشرف الورشة، الفنان المصري عصام السيد، وشكرته على حضوره وجهوده.

بدوره، أعرب السيد عن سعادته بالمشاركة في تجربة إعداد وتأهيل المواهب المسرحية، موجهاً شكره لإدارة المسرح بدائرة الثقافة على المشروع الطموح والمفتوح للجميع للتعليم والتعلم.

وأبرز السيد أن الورشة هدفت إلى تمكين المشاركين من تقنيات «التمثيل من الداخل» عبر محاضرات نظرية وعملية، واستندت إلى تدريبات كل من ستانيسلافسكي وتطويراتها، وبولسلافسكي، وستراسبورغ. وذكر أن عمله تركز على قاعدة أن «الممثل لا يستطيع أن يمنح الحياة لشخصية أخرى إذا لم يصبح واعياً بالطريقة التي يعمل بها الإنسان في الواقع».

واشتملت تمارين الورشة على حصص تطبيقية من نصوص مسرحية مرجعية هدفت إلى تمليك المتدربين الأدوات والمهارات التي تمكنهم من تحليل النصوص، وفهم دوافع الشخصيات، ومنطق الكلمة والحركة، والذاكرة العاطفية، والصدق الفني، والتواصل مع الممثل الآخر، والتفاعل مع الجمهور.

وكانت ورشة التمثيل انطلقت في الرابع من الشهر الجاري. ويتواصل برنامج دورة عناصر العرض المسرحي؛ حيث تنطلق غداً فعاليات ورشة الإخراج تحت إشراف الفنان المصري جمال ياقوت.