«نادي ذخر» يختتم جلسات ناقشت دور المسرح في حياة الأسرة

اختتم نادي ذخر - دبي سلسلة جلسات «دور المسرح وأهميته في حياة الأسرة الإماراتية» التي نظمها بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بهدف تسليط الضوء على أهمية المسرح ودوره في تحسين جودة الحياة وتنمية مهارات الأفراد وتعزيز التلاحم المجتمعي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «عام الأسرة» الرامية إلى تعزيز تماسك الأسرة وترسيخ قيم الهوية الوطنية.

وتناولت جلسة «مسرحنا جذور ومستقبل» التي استضافها نادي ذخر – فرع الخوانيج، وأدارتها الشاعرة الإماراتية الهنوف محمد، بمشاركة الفنان عادل إبراهيم والفنان سعيد عبدالعزيز، والمخرج عبدالله المهيري من مسرح دبي الوطني، الذين استعرضوا مسيرة المسرح الإماراتي منذ انطلاقته، كما ناقش المشاركون تطور الحركة المسرحية ودور المرأة فيها، وسبل دعم مسرح الطفل. واستعرضوا أهمية تأهيل أصحاب المواهب، والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وشهدت الجلسة التي حضرها أكثر من 55 عضواً، تفاعلاً لافتاً، وأبدى أعضاء النادي رغبتهم في خوض تجربة العمل المسرحي، لا سيما بعد تقاعدهم، بوصفها فرصة تتيح لهم إعادة اكتشاف مواهبهم.

وتناولت جلسة «المسرح والهوية الوطنية» التي عُقدت في نادي ذخر بحديقة الصفا، بمشاركة الفنان عبدالله صالح، والفنان عبدالله بن لندن، والمخرجة عائشة القصاب، دور المسرح الإماراتي في المحافظة على التراث الوطني.