الظفرة للكتاب ينظم حفلاً لـ«كورال العرب»

أحيا «كورال العرب»، أمس، حفلاً موسيقياً، قدم خلاله مجموعة من القصائد الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعدداً من أشهر الأغاني الخليجية والعربية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، في حديقة مدينة زايد العامة حتى يوم غد.

وقدم «كورال العرب»، على مسرح رديم، توليفة غنائية، اصطحب خلالها الجمهور في رحلة فنية جمعت بين جمالية الصوت وروعة الأداء.

وبرع الكورال، بقيادة الموسيقار الدكتور أحمد عبدالستار، في أداء قصائد للأب المؤسس من بينها «بينونة» و«قاصد جداكم حافي»، إلى جانب أغنيات عربية شهيرة مثل «آه يا حلو» لصباح فخري، و«كل ما نويت أنسى» لحسين الجسمي، و«يا بعدهم كلهم» لعبد المجيد عبدالله، و«قارئة الفنجان» لعبدالحليم حافظ، و«إنت عمري» لأم كلثوم.

وتألقت مواهب فنية من «كورال العرب»، الذي تأسس في العام 2023، في الأداء الفردي لأغنيات لقيت تفاعلاً كبيراً من الجمهور؛ مثل يزن جبور، وسلطان السامرائي، وحازم نبيل، ولمياء أمين، كما شارك الفنان الإماراتي الشاب هزاع الظنحاني في الغناء مع الفرقة، وأدى بعض الأغاني الخليجية ذائعة الصيت.

وعبر الظنحاني عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب للمرة الأولى.

وأشاد بحسن التنظيم، وتنوع الفعاليات، مؤكداً أن المهرجان يسهم في تنشيط الحراك الاجتماعي في منطقة الظفرة، ويعزز ارتباط سكانها بالثقافة والفنون.

ويستضيف مركز أبوظبي للغة العربية «كورال العرب»، الذي يضم نحو 50 موهبة شابة، في مهرجان الظفرة للكتاب 2024، بوصفه مشروعاً فنياً رائداً يعكس التراث الثقافي الفني العربي، ويعمل على تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخها، وهو ما يتوافق مع استراتيجية المركز.