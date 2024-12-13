برعاية سلطان القاسمي.. افتتاح مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي اليوم

تنطلق اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الصحراوي وتستمر حتى 17 من ديسمبر في منطقة الكهيف بالشارقة.

ويفتتح المهرجان بالعمل المسرحي الجديد لصاحب السمو حاكم الشارقة، وعنوانه «الرداء المخضب بالدماء»، الذي يجسد عبر ثلاثة فصول جانباً من سيرة الشاعر العربي بشر بن عوانة، مبرزاً جسارته، وكبرياءه، وعاطفته، وقوة بيانه، وفصاحة لسانه، وذلك انطلاقاً من الموقف الدرامي خلف طلبه الزواج من ابنة عمه فاطمة، كما تخبر عنه قصيدته المعنونة «لو شهدت ببطن خبت».

ويشارك في تشخيص العرض الذي ستقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني، ويخرجه محمد العامري، العديد من الممثلين المحليين والعرب، من أبرزهم أحمد الجسمي، وملاك الخالدي، وأحمد العمري، وعبدالله مسعود، وأحمد عبدالرزاق، إضافة إلى العشرات من فناني الأداء، والخيالة، وتقنيي الإضاءة والصوت.

وتتواصل فعاليات المهرجان، حيث سيشهد الجمهور في اليوم الثاني المسرحيَّة التونسيَّة «قصر الثرى» من إعداد وإخراج حافظ خليفة، وتشخيص فرقة فن الضفتين، وفي اليوم الثالث تشارك المملكة الأردنيَّة بمسرحيَّة عنوانها «الديرة» لفرقة رف للفنون الأدائيَّة، وكتب نص المسرحيَّة وسام البريحي، ويخرجها محمد الضمور.

وتحت عنوان «الزينة» يأتي العرض المصري الذي يقدّم في اليوم الرابع من المهرجان بوساطة فرقة ستديو 77، وهو من تأليف محمد أمين عبدالصمد، ومن إخراج عادل حسان، وفي اليوم الأخير يقدم العرض الموريتاني «الحكيم»، الذي تجسده فرقة إيحاء للفنون الركحيَّة، تأليف وإخراج سلي عبدالفتاح، وتتلو تقديم كل عرض مسامرة نقدية تحلل مضمونه وتناقش رؤاه وأسلوبه.

وفي البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان الذي أسس عام 2015، هناك المسامرة الفكريَّة التي تقام غداً وبعد غد (14 و15 ديسمبر الجاري)، وتأتي في هذه الدورة تحت عنوان «المسرح الصحراوي.. التجربة والوعي»، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأثر الذي أحدثته تجربة المهرجان في المشهد المسرحي العربي، من الناحيتين العمليَّة والنظريَّة، بمشاركة كل من محمد العامري، وعبدالله مسعود «الإمارات»، وحافظ خليفة، ونزار السعيدي «تونس»، وداليا همام، وعادل حسان «مصر»، ومحمد الضمور «الأردن»، وسلي عبدالفتاح «موريتانيا».