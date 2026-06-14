حفلات «بيت ذا هيت» تنطلق في دبي 11 يوليو

تعود سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» في موسمها الخامس ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، من 11 يوليو حتى 8 أغسطس، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أبرز نجوم الفن والغناء في المنطقة.

وتفتتح فرقة «الروك» المصرية «كايروكي» سلسلة الحفلات، لتقدم لجمهورها أجواء رائعة مليئة بالألحان والكلمات المميزة التي عززت حضور الفرقة في عالم الموسيقى العربية.

تحظى فرقة «كايروكي»، التي استوحت اسمها من كلمتي «كايرو» و«كاريوكي»، بشعبية واسعة في المنطقة بفضل الأجواء الحيوية في حفلاتها، والحضور المميز لأعضائها على المسرح.

وستقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغانيها مثل «مطلوب زعيم» و«نقطة بيضا» و«روما» وغيرها.

ويحيي الفنان المغربي البلجيكي «ديستانكت» إلى جانب المغني وكاتب الأغاني الفلسطيني الأردني عصام نجار حفلاً فنياً 18 يوليو مليئاً بالحيوية يمزج بين مختلف أنواع الموسيقى.

يتمتع «ديستانكت» بشهرة واسعة في العالم العربي، وقدم العديد من الأغاني التي حققت أرقاماً قياسية مثل «غزالي» و«يا بابا».

ويشاركه على المسرح عصام نجار، النجم الصاعد وصاحب أغنية «حضل أحبك» التي حققت انتشاراً كبيراً.