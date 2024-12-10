فتحي عبدالرحمن يلقي رسالة اليوم العربي للمسرح

اختارت الهيئة العربية للمسرح الفنان المسرحي الفلسطيني فتحي عبدالرحمن ليكون صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح 10 يناير المقبل، حيث سيلقي الفنان فتحي عبدالرحمن رسالته ضمن فعاليات الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي التي ستنطلق في مسقط عاصمة سلطنة عُمان من 9 إلى 15 يناير المقبل.

يعد فتحي عبدالرحمن واحداً من أبرز المسرحيين الفلسطينيين والعرب لتنوع تجربته وخبرته.

فتحي المولود عام 1953 في مخيم عقبة جبر قرب أريحا، حاصل على بكالوريوس نقد فني من المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة وبكالوريوس في الإخراج المسرحي من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، وفي سجله عشرات المسرحيات تأليفاً وإخراجاً والتي تركت علامات في الذاكرة المسرحية، ومن المسرحيات التي أخرجها «كيف يمكن تخليص موكنبوت من آلامه»، كتابة سعد الله ونوس (في لبنان)، و«القيامة» (مونودراما)، نص ممدوح عدوان، تمثيل زيناتي قدسية (في سوريا).

وقال إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: ينضم فتحي عبدالرحمن برسالته إلى كوكبة من ألمع الأسماء العربية التي كتبت وألقت رسالة اليوم العربي للمسرح وكان أولها في 2009 حيث كتبها وألقاها الدكتور يعقوب الشدراوي وحتى رسالة 2024 التي كتبتها وألقتها الفنانة نضال الأشقر، وتحرص الهيئة على أن تكون هذه الرسالة السنوية مشعلاً جديداً ينير درب المسرح العربي نحو الرصانة والأصالة والانفتاح، نحو التحام المسرح العربي مع مسارات أمته في صناعة تاريخها.