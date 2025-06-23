لبنان.. تعليق مهرجانات بيت الدين حتى إشعار آخر

أعلنت مهرجانات بيت الدين اللبنانية الاثنين "تعليق" إقامة دورتها هذه السنة بسبب "|لظروف السياسية والأمنية" التي "تُعيق مشاركة الفنانين الأجانب" فيه، وجاء في بيان أصدره المنظمون، "في ضوء الظروف السياسية والأمنية الحالية التي تؤثر على المنطقة وتُعيق مشاركة الفنانين الأجانب، وحرصا على ضمان إقامة المهرجان وأنشطته في أجواء من الاستقرار والهدوء، اتخذت لجنة مهرجانات بيت الدين القرار الصعب بتعليق المهرجان الذي كان مقررا إقامته من 3 يوليو إلى 27 يوليو 2025".

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع دخول الحرب بين إسرائيل وإيران يومها الحادي عشر، وغداة ضربات أميركية استهدفت ثلاث منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية، وتوعّدت سلطان طهران بأنّ عواقبها ستكون "وخيمة".

بينما كثّفت إسرائيل الاثنين ضرباتها على مواقع مختلفة في إيران، لا سيما العاصمة.وأوضحت اللجنة أنها ستعود "لإطلاع الرأي العام على موقفها في حال تبدلت الأوضاع وتحديد الموعد الجديد إذا سمحت الظروف بذلك".

وكان من بين المشاركين الميتزو سوبرانو الأميركية دجي ناي بريدجيز، وثلاث مغنيات طرب من لبنان ومصر وسوريا هنّ جاهدة وهبه وريهام عبد الحكيم و لبانة القنطار، وعازف العود العراقي نصير شمّه، والممثلة والمغنية كارول سماحة في مسرحية "كلو مسموح".