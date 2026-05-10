«مملكة إيليرا».. مسرحية بدفء التواصل الإنساني

تحتضن دبي مسرحية «مملكة إيليرا»، التي يترقبها محبو الفنون، وتقدم على خشبة «مسرح نيو كوفنت جاردن» في مول الإمارات، 28 مايو الجاري، حيث تأخذ الحضور في رحلة آسرة إلى عالم الغرائب ودفء التواصل الإنساني.

وتلعب النجمة هيفاء حسين دور البطولة في هذا العمل المسرحي، الذي تدور أحداثه حول المسؤولية الجماعية والقوة في الوحدة، وتطرح المسرحية أفكاراً متنوعة بأسلوب موسيقي ممتع، يمزج بين الخيال والفلسفة والواقع.

وتدور أحداث هذه القصة في مملكة «إيليرا»، التي تسودها أجواء الود والوئام، وفيها أحجار غريبة تمنح شعبها القوة والحيوية، قبل أن يقع خطأ بسيط ترتكبه إحدى الشخصيات، ما يصيب هذا التوازن الدقيق بالخلل، فتبدأ الأحجار نفسها التي كانت تغمر الناس بالفرح والنشاط، بجعلهم كسولين وضعفاء، ما يستدعي من أبناء المجتمع أن يتحدوا لاستعادة عالمهم المليء بالإيمان والمحبة.