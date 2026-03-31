أيام الشارقة المسرحية تحتفي بجمال السميطي

احتفت أيام الشارقة المسرحية في دورتها الخامسة والثلاثين، أول من أمس، بقصر الثقافة في الشارقة، بالفنان الإماراتي جمال السميطي، بصفته الشخصية المحلية المكرّمة لهذه الدورة، بحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، مدير أيام الشارقة المسرحية، وعدد كبير من الفنانين والنقاد المسرحيين الإماراتيين والعرب.

وقدم الفنان والمخرج الإماراتي القدير حسن رجب، الذي أدار الأمسية، شهادة مؤثرة بحق المبدع جمال السميطي، حيث ربطت بينهما علاقة مسرحية وثيقة وطويلة. وقال حسن رجب:

«أنا بكل فخر أقف أمام شخصية فنية كبيرة في تواضعها وإنسانيتها، فقد عرفته خلوقاً ومثابراً ومتواضعاً، وهو بكل حق من أكثر الشخصيات الفنية التي يمكن العمل معها بارتياح كبير».

ورفع الفنان جمال السميطي أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الدائمة للثقافة والفنون، ورعايته الخاصة للفن المسرحي في الدولة، كما أثنى على جهود دائرة الثقافة في الشارقة، ووجه شكره إلى زميله حسن رجب على هذه الحفاوة الخاصة.

وتضمن الحفل شهادات من فنانين إماراتيين وعرب بحق جمال السميطي، حيث أثنى الفنان أحمد الجسمي على سيرة السميطي وعدَّ تكريمه بمثابة تكريم لكل الفنانين الإماراتيين، إذ يتفق الجميع على نبل أخلاقه، وهو الفنان القدير الذي ظل يقدم البهجة في كل ما يقدم من أعمال.

أما الفنان الكويتي جاسم النبهان فقد امتدح السميطي وقال إنه برز في المسرح والإذاعة والتلفزيون، معتبراً أن تكريم السميطي في هو تكريم لكل فنان خليجي وعربي، وتمنى أن يشاهده في أعمال جديدة في الكويت.

وأشاد الفنان الدكتور حبيب غلوم بالتجربة الفنية التي جمعت حسن رجب وجمال السميطي، ووصف السميطي بأنه مبدع ومتواضع وإنسان، وهو من أبرز ممثلي الجيل الثالث في الإمارات. أما الفنان المسرحي سعيد سالم فوصف جمال السميطي بالفنان المحبوب في كل مكان يحل فيه.

بدوره، شكر الفنان الكويتي خليفة خليفوه صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المتواصل لأيام الشارقة المسرحية بوصفها إحدى أكبر التظاهرات المسرحية في الخليج والوطن العربي، ونوه بالتجربة الفنية الكبيرة لجمال السميطي.