كتاب جديد يوثق ندوة عن المسرح العراقي في المهجر

مسرحيون مهجريون عراقيون، جمعتهم الهيئة العربية للمسرح على مائدة مستديرة للحوار، ضمن فعاليات المؤتمر الفكري للدورة 14 من مهرجان المسرح العربي، التي نظمتها الهيئة في بغداد يناير الماضي، وذلك تقديراً منها للدور الكبير الذي يلعبه المسرحيون المهجريون العراقيون في الحراك المسرحي في البلاد التي هاجروا إليها.

وقد أصدرت الهيئة العربية للمسرح كتاباً يوثق وقائع تلك الندوة والأوراق التي قدمها المشاركون والتي تناولت محاور وجوانب مهمة في رسم صورة ذلك العطاء والتجاوب الذي ميز تجارب المهجريين العراقيين، وكانت الندوة قد عقدت تحت عنوان «المسرح العراقي في المهجر. التأثير والتأثر» وقد حمل الكتاب ذات العنوان.

أسماء وازنة قدمت أوراقها ومداخلاتها وشاركت في الندوة التي أدارها الدكتور فاضل الجاف، وهم إياد حامد، حازم كمال الدين، رسول الصغير، صالح حسن فارس، فاضل السوداني، كريم رشيد، محمد سيف، مخلد راسم، ناجي عبد الأمير، هوشنك وزيري، هيدر فو، شامال عمر.

الكتاب الذي يقع في 285 صفحة يشكل سفراً ملهماً للمسرحيين المجربين المغامرين، فهو مبني على سؤال الهوية، وسؤال أنا والآخر، وسؤال المثاقفة والتناسج، وسؤال العولمة، وسؤال الصراع الذي تسبب بالهجرة والصراع الذي ولدته الهجرة، صراع الذات مع الذات وصراع الذات مع الموضوع، الأمر الذي ولد نظرية دراموتورجيا الهجرة عند يانا ميرزون.

باختصار الكتاب الذي تعتز الهيئة بإصداره هو سياحة عميقة في هذا المجال الذي يضج بالأسئلة وبالإجابات والاشتباك ما بين ماض لا ننسلخ عنه تماماً وحاضر علينا أن نصبح جزءاً منه بشكل تام.