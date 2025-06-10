عدد جديد من مجلة المسرح

صدر العدد (69) من مجلة «المسرح»، التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة شهرياً، محتوياً على مجموعة متنوعة من المقالات والمقابلات والمتابعات والتقارير والرسائل حول الأنشطة المسرحية في الشارقة والعالم.

في مدخل العدد نقرأ مقالاً للكاتب، مفلح العدوان، يبرز تأثير الجهود والمبادرات المسرحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في المشهد المسرحي بالمملكة الأردنية، ونطالع تقريراً حول الدورة الثامنة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي نظم في الفترة (23-27) مايو الماضي، إضافة إلى إفادات لفنانين محليين حول دورة عناصر العرض المسرحي الثانية عشرة، التي تنظم في المركز الثقافي بكلباء، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وحفل «قراءات» بجملة من المراجعات النقدية حول العروض المسرحية، التي شهدتها العواصم العربية أخيراً، حيث كتبت سلوى مشهور عن عرض «أدناس» للمخرج المغربي، أحمد أمين الساهل، وقرأ باسم صادق «دمى من ورق» للمخرج المصري محمد حسن، وتناول سامر محمد إسماعيل «غصة عبور» للمخرج الكويتي محمد الأنصاري، وكتب الحسام محيي الدين عن «آخر خرطوشة» للمخرجتين اللبنانيتين ناريه كوركجيان وميشال زلوعا.

وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة أجراها عصام أبوالقاسم مع الكاتب المسرحي السعودي سامي الجمعان، حكى فيها عن بداياته، والمؤثرات الاجتماعية والثقافية، التي شكلت شخصيته الفنية، وأبرز تطورات المشهد المسرحي المحلي.

وفي «مطالعات» كتب يوسف أمفزع عن كتاب «امتداح المسرح» للفيلسوف الفرنسي، آلان باديو.

ونقرأ في «رؤى» لمحمد نوالي عن تأثير الفنون الأدائية الشرقية في مناهج التمثيل الغربية، ولجمعة بوعيطة عن المرتكزات الثلاثة للعرض المسرحي. وفي «أسفار» سرد إبراهيم الحسيني زيارته المسرحية الأولى إلى العاصمة الفرنسية منذ نحو عشرة أعوام.

وفي «أفق» يحاور عبدالمجيد أهرى مصممة السينوغرافيا المغربية أسماء هموش حول المنجزات، التي حققتها والجوائز التي أحرزتها في مجالها.

وفي «متابعات» نطالع حوارات قصيرة مع كل من رئيس مجلس فرقة مسرح دبي الأهلي الفنان مروان عبدالله، ورائد مسرح الطفل الجزائري مصطفى علوان، والممثلة التونسية الشابة شيماء الزعزاع.

وتضمن «رسائل» تغطية للدورة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، وقراءة في العرض السويدي «دائرة الطباشير القوقازية» بقلم كريم رشيد، بينما كتب وائل سعيد عن العرضين السودانيين «غراب أبيض» و«نون الفجوة»، بمناسبة تقديمهما في القاهرة أخيراً.