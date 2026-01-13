«ممنوع اللمس».. 5 نصوص مسرحية تبحر في عوالم خيالية مذهلة

صدرت مؤخراً للكاتب العراقي أحمد الماجد المجموعة المسرحية الموسومة «ممنوع اللمس ومسرحيات أخرى»، عن سلسلة «مسرح» التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق.

ويضم الكتاب 5 نصوص مسرحية متنوعة، كل واحدة منها يقدم رؤية فريدة ومتقنة من خلال أسلوب الكاتب المتميز، تبدأ المجموعة بمسرحية «مقطوع من شجرة» وهي مسرحية من نوع الفنتازيا.

في هذا العمل، يأخذنا الكاتب إلى عوالم خيالية مذهلة، حيث يمتزج الخيال بالواقع بطريقة ساحرة.

تعتبر هذه المسرحية رحلة مثيرة في عوالم السحر والخيال، حيث يجد القارئ نفسه غارقاً في تفاصيلها الشيقة والمثيرة.

وتأتي المسرحية الثانية بالمجموعة وهي مسرحية «مسألة وقت» لتقدم رؤية مختلفة، حيث تميل إلى السريالية أكثر من الواقعية.

في هذه المسرحية، يطرح الكاتب أسئلة وجودية وتساؤلات فلسفية حول الزمن ومدى تأثيره على حياة الإنسان، تظهر هذه المسرحية براعة الكاتب في استخدام الرموز والرمزية لتعبر عن أفكاره العميقة.

وتأتي مسرحية «تداعيات» وهي عمل واقعي اجتماعي يتناول قضايا المجتمع بكل وضوح وصراحة، من خلال شخصياتها المتعددة والحوارات المتقاطعة، تقدم المسرحية صورة حية عن التحديات التي تواجه الأفراد في المجتمع، وتعتبر هذه المسرحية مرآة تعكس الواقع الاجتماعي وتدعو إلى التفكير العميق في القضايا المطروحة.

وتأتي مسرحية «ممنوع اللمس» التي حملت عنوان المجموعة، وهي نص مستوحى عن قصة قصيرة بعنوان «المجموعة الخفية» للكاتب ستيفان زفايغ هذه المسرحية تثير الكثير من التساؤلات حول القيود في بعض المجتمعات، من خلال أحداثها المتسارعة وشخصياتها المتنوعة، تقدم المسرحية رؤية نقدية حول العالم من حولنا.

وأخيراً مسرحية «جمع تكسير» التي تأتي كمحاكات واستحضار لشخصيات من التاريخ، مثل تأبط شراً، عنترة بن شداد، زرقاء اليمامة، والزير سالم، في محاورة مع شخصية معاصرة، هذه المسرحية تقدم رؤية فريدة حول كيفية تواصل الأجيال والتفاعل بين الماضي والحاضر، من خلال هذه المحاورات يطرح الكاتب أسئلة حول الهوية والتاريخ والإنسانية.