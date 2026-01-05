رِيْق الصَّبِرْ

شعــر: حرف العنا





مِثِلْ مَا لِلزِّمَانْ أوْجَاعْ يِبْقَى لِلْوِجَعْ دِكْتَوْر

تِسُوْقَهْ يَمِّيْ أقْدَارَهْ مَعَ طُبّهْ وْنِبْرَاسِهْ

يِعَالِجْ كِلّ مَا فِيْنِيْ لَوْ انْ صَدْرِيْ بِقَايَا كْسُوْر

بَعَدْ مَا جَفّ رِيْق الصَّبْر فِيْنِيْ وِانْسِكَبْ كَاسِهْ

أنَا شِفْت الزِّمَانْ يْشِقّ سِتْرَةْ حَالِيْ الْمَسْتُوْر

وَانَا مِثْل الْيِتِيْم اللَّى يِحِدِّهْ لِلْفَنَا نَاسِهْ

تِرِدِّهْ عَنْ جَحِيْم الْمَوْت تَمْرَهْ أوْ بِقَايَا قْشُوْر

وْأصْبَحْ لِلسَّهَرْ صَاحِبْ وْهَمِّهْ خَيْر جِلاَّسِهْ

وْحَظَّهْ وَيْن مَا وَجَّهْ وِقَفْ فِيْ مَوْطِنٍ مَهْجُوْر

عَلَيْه مْن الْعَذَابْ ايَّامْ تَمْضِيْ مَا انْحِنَى بَاسِهْ

تَخَيَّلْ تَاخِذْ اللِّقْمِهْ مِنْ النَّمْلِهْ وْمِنْ الْعِصْفُوْر

تَبِيْ تَعْرِفْ بِأنّ الْحَظّ طَايِحْ مِعْلِنْ إفْلاسِهْ

تِعِبْت أتْنَفَّسْ آلاَمِيْ عَسَانِيْ بِالْألَمْ مَأْجُوْر

عَسَى بَاكِرْ يِكُوْن أجْمَلْ بِعَيْن الْحَرْف وِاحْسَاسِهْ