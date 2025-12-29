Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
ثقافة

الْحَاضِرْ والذِّكْرِيَاتْ

  • شعر: حنان العدواني
undefined's profile picture

البيان

تَعَالْ وِاقْطِفْ مِنْ اغْصَانْ الضِّلُوْع أُمْنِيَاتْ

وْخِذْنِيْ عَلَى مِحْمَلْ الْحِبّ الِّذِيْ لا يِمُوْت

تَعَالْ نَكْتِبْ هِنَا بِالشِّعر لَحْن أُغْنِيَاتْ

وْنَرْسِمْ لِنَا غَيْم يَمْطِرْ فَوْق هذِيْ الْبِيُوْت

وِدِّيْ نِلِفّ بْجِدَارْ الْوَقْت الارْبَعْ جِهَاتْ

وْنَطْلِقْ سَرَاحْ الْمِشَاعِرْ مِنْ سِجُوْن السِّكُوْت

نَمْشِيْ بِهذَا الْمِكَانْ اللَّى مَلاهْ النِّبَاتْ

وَالْوَانِهْ الزَّاهْيِهْ مَا بَيْن نَرْجِسْ وْتُوْت

تَهْمِسْ لِيْ انِّيْ بْعَيْنِكْ عَنْ جِمِيْع الْبَنَاتْ

وَاقُوْل: عِنْدِكْ يِطِيْحُوْن (الْغِتَرْ) وِ(الْبِشُوْت)

نِعِيْش حَاضِرْ وْنَرْسِمْ بِهْ لِنَا ذِكْرِيَاتْ

وْنِسْتَغْنِمْ أجْمَلْ تِفَاصِيْل الْعِمِرْ لا تِفُوْت

يظَلِّلِكْ رِمْش عَيْنِيْ تَحْت جِفْنِيْ تِبَاتْ

وْتِغْفَى بْقَلْبِيْ وْمَا تَزْعِجْك ضِيْقِهْ وْصَوْت

وِنْعَلِّمْ النَّاسْ تَبْنِيْ بَيْتَهَا فِيْ الْحَيَاةْ

جِدْرَانِهْ الْحِبّ مَا هُوْ نَسْجَةْ الْعَنْكَبُوْت