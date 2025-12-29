الْحَاضِرْ والذِّكْرِيَاتْ

تَعَالْ وِاقْطِفْ مِنْ اغْصَانْ الضِّلُوْع أُمْنِيَاتْ

وْخِذْنِيْ عَلَى مِحْمَلْ الْحِبّ الِّذِيْ لا يِمُوْت

تَعَالْ نَكْتِبْ هِنَا بِالشِّعر لَحْن أُغْنِيَاتْ

وْنَرْسِمْ لِنَا غَيْم يَمْطِرْ فَوْق هذِيْ الْبِيُوْت

وِدِّيْ نِلِفّ بْجِدَارْ الْوَقْت الارْبَعْ جِهَاتْ

وْنَطْلِقْ سَرَاحْ الْمِشَاعِرْ مِنْ سِجُوْن السِّكُوْت

نَمْشِيْ بِهذَا الْمِكَانْ اللَّى مَلاهْ النِّبَاتْ

وَالْوَانِهْ الزَّاهْيِهْ مَا بَيْن نَرْجِسْ وْتُوْت

تَهْمِسْ لِيْ انِّيْ بْعَيْنِكْ عَنْ جِمِيْع الْبَنَاتْ

وَاقُوْل: عِنْدِكْ يِطِيْحُوْن (الْغِتَرْ) وِ(الْبِشُوْت)

نِعِيْش حَاضِرْ وْنَرْسِمْ بِهْ لِنَا ذِكْرِيَاتْ

وْنِسْتَغْنِمْ أجْمَلْ تِفَاصِيْل الْعِمِرْ لا تِفُوْت

يظَلِّلِكْ رِمْش عَيْنِيْ تَحْت جِفْنِيْ تِبَاتْ

وْتِغْفَى بْقَلْبِيْ وْمَا تَزْعِجْك ضِيْقِهْ وْصَوْت

وِنْعَلِّمْ النَّاسْ تَبْنِيْ بَيْتَهَا فِيْ الْحَيَاةْ

جِدْرَانِهْ الْحِبّ مَا هُوْ نَسْجَةْ الْعَنْكَبُوْت