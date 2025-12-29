عِنَاقْ النِّجُوم

طَوَّلْ اللَّيْل كَنِّهْ مَاخِذْ الْعِمِرْ كِلِّهْ
لَيْتِهْ يْمُرّ مِثْلِهْ مَا يِطَوِّلْ زِيَادِهْ
أدْرِيْ إنّ الشِّعِرْ هَذا مَحَلِّهْ وْحِلِّهْ
لكِنْ الْمَوْت لا مِنْ صَارْ الاِحْسَاسْ عَادِهْ
لَيْش أشُوْف الشِّعِرْ عِزِّهْ..؟! وْصَمْتِيْ مِذَلِّهْ
مِنْ يِوَضِّحْ لِيْ إنّ الْجَمْر تَحْت الرِّمَادِهْ
التِّسَاؤُلْ مِـتَاهَهْ مَا لَهَا دَرْب.. لِلّهْ
تَاخِذْ مْن الضِّمِيْر الْحَيّ غَايَةْ مِرَادِهْ
هذَا انَا كِلّ يَوْم آشُوْف فِيْ النَّاسْ عِلِّهْ
وِانْتِيْ آشُوْف غَلْطَاتِكْ مَحَلّ اسْتِفَادِهْ
عَانِقِيْنِيْ وَاعَانِقْ كِلّ نَجْمِهْ مْطِلِّهْ
وِاضْحِكِيْ لِيْ وَاضَحِّكْ فِيْ نَحَرْك الْقِلادِهْ
وِشْ يِصِيْر إنْ تَغَلَّى الْغَالِيْ وْبَانْ غِلِّهْ
يَا حَيَاةْ الْهُوَى عَادْ الْهُوَى فِيْ مَهَادِهْ
مِحْتِسِيْ كِلّ غَلْطَهْ مِنِّيْ وْكِلّ زَلِّهْ
وِانْ جَرَتْ مَا دِرَيْت، اللّه رِحِيْم بْعِبَادِهْ
مِنْ ثَنَى فِيْ رِحِيْلِهْ، مَا انْثَنَى فِيْ مَحَلِّهْ
لَوْ يِطِيْح الْجِبَلْ، وِالرَّوْض يِرْجَعْ حَمَادِهْ