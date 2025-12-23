3 مبدعين يفوزون بجائزة الشارقة لنقد الشعر

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي أسماء الفائزين في الدورة الخامسة التي جاءت تحت عنوان «الأنساق الثقافية والفنية في القصيدة العربية المعاصرة»، وفاز بها 3 نقاد عرب.

وتأتي الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، للعناية بالشعر العربي، وتحفيزاً لطاقات النقاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية، خدمة للساحة الإبداعية العربية.

وفاز بالمركز الأول محرز بن محسن راشدي من تونس عن بحثه «النسق الخطابي في الشعر العربي الحديث (مسائل تأسيسية وممارسات تطبيقية)»، وحلّ المهدي الأعرج من المغرب في المركز الثاني عن بحثه «نسق التجربة الشعرية في القصيدة العربية المعاصرة بين حجة التجديد وانقسام النموذج»، في حين نال الحسن محمد محمود المركز الثالث من موريتانيا عن بحثه «الفضاءات النسقية في القصيدة العربية المعاصرة (دراسة نسقية)».

وقال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، أمين عام الجائزة: «منذ انطلاقتها عام 2020، حظيت جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي برعاية كريمة ومتواصلة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي رعاية كان لها بالغ الأثر في ترسيخ مقاربة نقدية شاملة أسهمت في إعادة قراءة الشعر العربي، وفتحت آفاقاً جديدة أمام النقاد العرب من خلال موضوعات الجائزة التي تناولت قضايا شعرية محورية».

وأضاف: «تقدّم الدورة الحالية ثلاثة أسماء نقدية إلى المشهد الثقافي العربي، عملت بجدية عالية على موضوع نقدي يتناول الأنساق الثقافية والفنية في القصيدة العربية المعاصرة، مقدمة رؤى تحليلية معمقة، مع الالتزام بالمعايير العلمية والمنهجية التي تعتمدها الجائزة».

وأشار إلى أن الجائزة تشهد في كل دورة تنامياً ملحوظاً في حجم المشاركات، حيث استقبلت في دورتها الحالية أكثر من 180 بحثاً نقدياً من دول عربية عدة، منها: الإمارات، والسعودية، والجزائر، والأردن، وتونس، واليمن، والسودان، وموريتانيا، وليبيا، ما يعكس اتساع حضورها وترسّخ مكانتها في الساحة النقدية العربية.