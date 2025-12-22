الْبَيْت الْوَاسِعْ

مَرَّيْت بِالْبَيْت الْكِبِيْر الْوَاسِعْ
وَاقْفَيْت مَحَّدْ فَكّ لِيْ بِيْبَانِهْ..!
رَاحَوْا هَلِهْ مَا مِنْ سِرَاج ٍ وَالِعْ
أقْفَوْا وْلا هُمْ عَوِّدَوْا عِرْبَانِهْ
وَاقْفَيْت فِيْ دَرْب ٍ طِوِيْل الشَّارِعْ
أطْوَلْ مِنْ الْيَوْم الْكِثِيْر أحْزَانِهْ
أقْفَيْت مِثْل اللَّى تِظِنِّهْ رَاجِعْ
لكِنِّهْ أقْفَى وِالرِّيَاحْ أوْطَانِهْ
تِسْمَعْ وِنِيْنٍ لِهْ وْلا هُوْ سَامِعْ
وِصْبُوْع كَفِّهْ قَطَّعْتَهَا اسْنَانِهْ
هُمْ ضَيِّعَوْه وْوَيْل مِنْ هُوْ ضَايِعْ
بَاسْبَابْ طِيْب ٍ فِيْ ثَنَايَا ارْدَانِهْ
وِيْضِيْع شَهْم ٍ فِيْ الزِّمَانْ الضَّايِعْ
وْيْعِيْش نَذْل ٍ رَاجِحَاتْ أوْزَانِهْ
قِلْت: ابْصِرْ ابْصِرْ بَسّ شُوْف وْطَالِعْ
وِشْ صَارْ فِيْ الْعَالَمْ يِهِزّ أرْكَانِهْ