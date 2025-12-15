Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
ثقافة

حَبْكَةْ خَيَالْ

  • شعر: عبداللّه سعيد
undefined's profile picture

البيان

دِخِيْل اللّه نُوْحِيْ يَا حِمَامِهْ

شِعُوْرِيْ فِيْ طَرَفْ نَوْحِكْ تِذَرَّى

يَا لَيْت اللَّى لِثَمْ صَمْتِهْ كَلامِهْ

قِدَرْ مِثْلِكْ عَلَى الْبَوْح يْتِجَرَّا

مَا كَانْ أجْهَدْ مِسَاهْ إلاَّ مَنَامِهْ

وْلا هَمِّهْ صِبَاحْ وْلا تَحَرَّى

كِثِرْ مَا خَافْ مِنْ حِزْنِهْ مِقَامِهْ

يِذِلّ انِّهْ عَلَى وَجْهِهْ يِوَرَّى

كَسِرْ سَاقَهْ وْلا مَسّ الْكَرَامِهْ

شِقَا عِمْرِهْ وْلا الْجَرْح يْتَعَرَّى

يِشُوْف الْعِزّ فِيْ نِصْف إبْتِسَامِهْ

وْنَقْص الذَّاتْ لَوْ شَوْقَهْ يْطَرَّى

مَعْ انْ حَرْفَهْ تَعَدَّتْه الْمَلامِهْ

عَلَى حَبْكَةْ خَيَالاتِهْ مْضَرَّى

قِضَى شِعْرِهْ وْلا وَصَّلْ سَلامِهْ

وْلا بَيَّنْ غَلاهْ وْلا تِبَرَّا

لَوْ انِّهْ يَا حِمَامِهْ لاحْ أمَامِهْ

خَيَالْ مْفَارِقِهْ يَمْكِنْ تِدَرَّى

غِرِيْب إحْسَاسْ مَا ادْرِيْ وِشْ عَلامِهْ..؟!

تِبَرَّا مِنْ وِطَنْه وْمَاتْ بَرَّا..!