Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
ثقافة

جَرْح الضِّمِير

  • شعر: سيف بن جرمان
undefined's profile picture

البيان

الْحيَاةْ اللَّى مَعِكْ لَوْ كَانْ مِدَّتْهَا قِصِيْرِهْ

غَايَةْ اللَّى حَطِّكْ أوَّلْ خِلّ وَاغْلَى مِنْ يِوِدِّهْ

مَا يِمُوْت الْعَاشِقْ مْن الْهَجِرْ قَبْل يْمُوْت حِيْرِهْ

بَيْن دَمْعَةْ عَيْنِهْ اللَّى طَاحَتْ وْتَلْوِيْح يَدِّهْ

مَا كَرهْتِكْ وَادْرِيْ انّ الصَّدّ مَا لِكْ دَرْب غَيْرِهْ

لَوْ يِبِيْح الصَّبِرْ سَدِّهْ مَا يِبِيْح الْحِبّ سَدِّهْ

مَا عِطَيْتِكْ قَلْبِيْ أبْغِيْ مِنْك إنِّكْ تَسْتِعِيْرِهْ

كَانْ لِكْ قِدْرَهْ تِرِدّ الْقَلْب تِكْفَى لا تِرِدِّهْ

مَا يِضَيِّقْ خَاطِرْ الْعَاشِقْ وْلا يِجْرَحْ ضِمِيْرِهْ

غَيْر لا مِنِّهْ ضَحَكْ وِدْمُوْع عَيْنِهْ فَوْق خَدِّهْ..!

ضَاقَتْ الدِّنْيَا وْهِيْ فِيْ عَيْنِيْ الدِّنْيَا كِبِيْرِهْ

الْمِفَارَقْ يَكْسِرْ أصْحَابْ الْهَقَاوِيْ وِالأشِدِّهْ

لا تِمَهِّدْ لِيْ وَانَا ادْرِيْ وَصْلِنَا هذَا مِصِيْرِهْ

قِدْ دِرَيْت إنِّكْ بْتَتْرِكْنِيْ وْتِرْحَلْ قَبِلْ مِدِّهْ