جَرْح الضِّمِير

الْحيَاةْ اللَّى مَعِكْ لَوْ كَانْ مِدَّتْهَا قِصِيْرِهْ

غَايَةْ اللَّى حَطِّكْ أوَّلْ خِلّ وَاغْلَى مِنْ يِوِدِّهْ

مَا يِمُوْت الْعَاشِقْ مْن الْهَجِرْ قَبْل يْمُوْت حِيْرِهْ

بَيْن دَمْعَةْ عَيْنِهْ اللَّى طَاحَتْ وْتَلْوِيْح يَدِّهْ

مَا كَرهْتِكْ وَادْرِيْ انّ الصَّدّ مَا لِكْ دَرْب غَيْرِهْ

لَوْ يِبِيْح الصَّبِرْ سَدِّهْ مَا يِبِيْح الْحِبّ سَدِّهْ

مَا عِطَيْتِكْ قَلْبِيْ أبْغِيْ مِنْك إنِّكْ تَسْتِعِيْرِهْ

كَانْ لِكْ قِدْرَهْ تِرِدّ الْقَلْب تِكْفَى لا تِرِدِّهْ

مَا يِضَيِّقْ خَاطِرْ الْعَاشِقْ وْلا يِجْرَحْ ضِمِيْرِهْ

غَيْر لا مِنِّهْ ضَحَكْ وِدْمُوْع عَيْنِهْ فَوْق خَدِّهْ..!

ضَاقَتْ الدِّنْيَا وْهِيْ فِيْ عَيْنِيْ الدِّنْيَا كِبِيْرِهْ

الْمِفَارَقْ يَكْسِرْ أصْحَابْ الْهَقَاوِيْ وِالأشِدِّهْ

لا تِمَهِّدْ لِيْ وَانَا ادْرِيْ وَصْلِنَا هذَا مِصِيْرِهْ

قِدْ دِرَيْت إنِّكْ بْتَتْرِكْنِيْ وْتِرْحَلْ قَبِلْ مِدِّهْ