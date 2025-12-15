Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
ثقافة

دَلَّةْ الْعِشق

  • شعر: شواهق نجد
undefined's profile picture

البيان

مِنْ دَلَّةْ الْعِشْق صُبّ وْزِلّ

مِنْ قَهْوِةٍ مَا هِيْ بْسَادِهْ

وْمِنْ نَهَرْ حِبِّيْ تَعَالْ انْهَلْ

لا يَسْهِرْ عْيُوْنِكْ عْنَادِهْ

عَنْ حِرّ شَمْس الْمُوَاجِعْ ظِلّ

وِالرُّوْح تَاتِيْك مِنْقَادِهْ

لا يَحْزِنِكْ لَوْ يِطُوْلِكْ قِلّ

شِفْ كَثْرِتِكْ تَغْلِبْ الْعَادِهْ

يَا وَاحِدٍ فِيْ عِيُوْنِيْ كِلّ

وِالْقَلْب مَا يِقْبَلْ زْيَادِهْ

لا عَادْ عَنْ عَالَمِيْ تِرْحَلْ

غَيْبَتْك مَا هِيْ بْمِعْتَادِهْ

أتْنَفَّسِكْ وِاكْسِجِيْنِيْ فُلّ

يَا مِنْتَهَى الْحِبّ وِامْدَادِهْ

حَتَّى النِّدَى وِالزَّهَرْ وِالطَلّ

وِالْعِطِرْ وِالْغَيْم وِالْغَادِهْ

وَاوْرَاقْ شِــــــــــــعْـــــــــــــر وْجِـــــــــدِيْــــــــل ٍ هِـــــــــــلّ

وْذِكْرَاكْ فِيْ مَوْقِعْ سْيَادِهْ

تِجْتَاحْنِيْ فِيْ صِبَاح ٍ طَلّ

صُوْرَةْ ثَلاثِيَّةْ أبْعَادِهْ

تِرْوَى بْهَا رُوْحِيْ وْتِبْتَلّ

مِنْ لاهِبْ الْبِعْد وَانْكَادِهْ