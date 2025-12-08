Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
ثقافة

الْحِبّ والأُسْرة

  • شعر: شيخة المقبالي
undefined's profile picture

البيان

مَا زَالَتْ الدِّنْيَا بِهَا الْخَيْر مَوْجُوْد

وِالْكِلّ فِيْ مَسْعَاهْ يَجِْنِيْ ثُمَرْهَا

وِالنَّاسْ تَبْذِلْ بِالْمُوَاصِيْل مَجْهُودْ

وِالْفَذّ نَفْسِهْ لِلسَّعَادِهْ نِذَرْهَا

لَنّ الْوَصِلْ مَا بَيْن وَالِدْ وْمَوْلُوْد

يِرْفَعْ مِنْ الأُسْرَهْ مِكَانَةْ قَدِرْهَا

الْعَطْف وِالْإحْسَانْ لا شَكّ مَعْهُوْد

بَيْن الأقَارِبْ وِالْأهَلْ مِنْ أثَرْهَا

وِالْهَجِرْ وِالْحِرْمَانْ لِهْ بَابْ مَوْصُوْد

وِالنَّارْ تَحْرِقْ مِنْ وِطَي فِيْ جَمِرْهَا

حَيْث الْخَطَا إنْ صَارْ.. لا شَكّ مَرْدُوْد

وِالْكِلْ يِفْرَحْ لا تِجَاوَزْ خِطَرْهَا

الْعِمِرْ يَمْضِيْ لِهْ نَهَايِهْ وْمَحْدُوْد

وِالنَّفْس أمَّارَهْ وْلا احْدٍ عِذَرْهَا

الْحِبّ بَيْن النَّاسْ لا شَكّ مَحْمُوْد

مِثْل الْقُمَرْ ضَاوِيْ بِلَيْلَةْ سَهَرْهَا