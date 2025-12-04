«بحثاً عن جهة خامسة» مجموعة دخيل الخليفة الشعرية الكاملة



موضوعات وعوالم مدهشة، بطلها الشعر والصور المضمخة بالأحاسيس، نطالعها في المجموعة الشعرية الكاملة: (بحثاً عن جهة خامسة)، للشاعر الكويتي دخيل الخليفة، الصادرة مؤخراً عن مكتبة (كلمات)، إذ يقع كل جزء منها في 400 صفحة، وتشتمل المجموعة بالمجمل على 8 دواوين، تمثل خلاصات نتاج الشاعر على مدار 35 عاماً في الميدان.



كما تضمنت المجموعة الشعرية نصوصاً (لم تنشر من قبل)، وهي في المجمل تتطرق إلى عوالم شاعرية متنوعة، غنية بالجماليات والصور، وأضاف الخليفة أشعاره الجديدة إلى المجموعة الكاملة وفق تواريخها.

وقد صمم الغلاف وتولى الإخراج الداخلي في المجموعة: محمد سالم.

وأما صورة الغلاف فهي بعدسة الفنان: حسين المطوع. يذكر أن الخليفة من مواليد الكويت 1964، وينتمي إلى الجيل التسعيني، ويكتب بجميع الأشكال الشعرية.

وقد أصدر مجموعته الشعرية الأولى في العام 1994.. وعمل لمدة 30 عاماً في عدد من الصحف الكويتية، كما أسهم بتأسيس (ملتقى الثلاثاء) الثقافي الذي أثرى المشهد الكويتي لمدة 20 عاماً، وأشرف الخليفة على 5 ورش شعرية حول تقنيات القصيدة الجديدة.