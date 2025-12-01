شَمْس السَّلامْ

يَا (الإمَارَاتْ) يَا شَمْسٍ تِزِفّ السَّلامْ
يَا سَلامٍ عَلَى طَرْف النَّهَارْ انْتِثَرْ
يَا (الإمَارَاتْ) يَا طِفْلٍ يِطَيِّرْ حِمَامْ
يَا ضِحُوْكَهْ مِثِلْ ضِحْك الطِّفِلْ لِلْمِطَرْ
يَا (الإمَارَاتْ) يَا حِلْمٍ عَلَى الْجِفن غَامْ
أشْرقَتْ شَمْس فِيْ مَغْنَاهْ وْغَنَّى قُمَرْ
يَا أغَانِيْ بَنَاتْ الْبَدُوْ شَافَنْ غُمَامْ
يَا مَغَانِيْ الْمِطَرْ هَتَّانْ يَوْم انْهِمَرْ
يَا (الإمَارَاتْ) يَا عَذْبه تِصُوْغ الْكَلامْ
مِثِلْ صَوْغ الْمِعَنَّى الشِّعْر لَمَّا سَهَرْ
صِبْحَهَا مِثِلْ مَا يِلْبَسْ رِجَالٍ كِرَامْ
ثَوْب عِزٍ عَلَى الْعَلْيَا يِجِرّ الْفَخَرْ
وْطَيْفَهَا وَجْد مِنْ غَنَّى حَنِيْن وْهِيَامْ
يَوْم عَنَّتْ عَلَى صَحْرَاهْ ذِكْرَى نَهَرْ
يَا حَبِيْبِهْ شَرَاهَا مَا يِجُوْد الرَّهَامْ
وْيَا غِرِيْبِهْ وْلكِنْ لَيْس غِرْبَةْ قَهَرْ
غِرْبَةْ الزَّهَرْ فِيْ عَيْن الْمُوَلَّعْ يِنَامْ
وْبَيْن عَيْنَيْه أحْلامْ وْلِيَالِيْ الْعِمِرْ
يَا بِلادِيْ - صِبَاحْ الْخَيرْ - صِبْحِكْ سَلامْ
يَا (الإمَارَاتْ) يَا قَلْبٍ يِلِمّ الْبِشَرْ