جلسات شعرية وفكرية لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات

يسجّل اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات حضوراً ثقافياً مميزاً في معرض الشارقة الدولي للكتاب، عبر مشاركة ثرية تتضمّن سلسلة من الأنشطة والفعاليات الأدبية والشعرية والفكرية. وفي اليوم الأول من المشاركة، نظّم الاتحاد جلسة أدبية بعنوان «أثر المكان في الإنسان وتشكّل سمات المجتمع في الرواية الإماراتية».

وفي اليوم الثاني، أقام الاتحاد أمسية شعرية بعنوان «شِعر ووتر». أما في اليوم الثالث، فقد نظم الاتحاد جلسة فكرية بعنوان «أثر النصوص المقدسة في التعريف بالعربية وإثرائها.. العصور الوسطى أنموذجاً». وفي اليوم الرابع من فعاليات المعرض، عقد الاتحاد جلسة حوارية بعنوان «الطلائع الأدبية في مؤسساتنا الأكاديمية».