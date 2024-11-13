قصائد عذبة في أمسية «مقهى الشعر»

احتضن مقهى الشعر أمسية ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، شارك فيها كل من الشاعر المصري جمال فتحي، والشاعر الأردني عبدالله أبوبكر، والشاعرة الفلبينية استر فارغاس كاستيلو، وأدارتها الشاعرة والإعلامية وجيهة خليل.

وقد قرأ الشاعر جمال فتحي قصائد، ومما قال فيها: «يا نظرة الآن/ يا نظرة شقيانة/ يا نظرة وقعت من عيون مشتاق». الشاعر عبدالله أبوبكر بدأ مشاركته بقصائد مهداة إلى الأم، ومما قاله:

«فكرة الشعر/ تلك أمي التي علمتني الكلام/ وصارت تقاسمني فكرة الشعر/ أحمل فوق عيون المعاني لأكثرها/ ثم تخبرني أن أقود النهار أمامي/ وأحمله في الورق». مفاجأة الأمسية كانت الشاعرة الفلبينية استر فارغاس كاستيلو، ومما قرأت: «تشغلني هذه الأفكار التي تمتلئ يأساً/ أحاول أن أنسى لكن الذكرى تبقى والزمن كفيل بجعلنا نتجاوز هذا الألم».