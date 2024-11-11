عناق الفصيح والنبطي في «الشارقة للكتاب»

احتضن مقهى الشعر في معرض الشارقة الدولي للكتاب، أول من أمس، أمسية شعرية امتزج فيها الشعر الفصيح بالنبطي، واتسمت بروعة إبداعية وأجواء لا تخلو من الطرافة. شارك في الأمسية: الشاعرة الإماراتية مريم النقبي، والزميل الشاعر المصري الدكتور السيد رمضان السيد، وأدارها المقدِّم محمد المنصوري.

وألقت مريم النقبي مجموعة من قصائدها التي تغنت فيها بحب الوطن والذكريات، وفاحت من أبياتها روائح الماضي الجميل، وكان منها قصيدة «حارتنا القديمة».



وكانت فكرة الذكريات حاضرة أيضاً لدى السيد رمضان، الذي وصف مشاعره الجارفة عندما رأى مشاهد من مدينة جدة السعودية وقد تغيَّرت معالمها تماماً، واختفى البيت القديم الذي احتضنه هناك. وأبدى الجمهور تفاعلاً ملحوظاً مع الأمسية التي اكتسبت إثارة ودهشة من خلال الموضوعات الشعرية التي تصادف اشتراك الشاعرين فيها.

كما وقع الدكتور السيد رمضان السيد، أمس، في المعرض، كتابه «الإيقاع الموعود.. دراسة في تقنيات التمهيد للقافية».