Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
ثقافة

صِبَاحْ التِّبَاشِيْر

  • شعر: فاطمة ناصر
undefined's profile picture

سيف السعدي

عَيِّدْ مَعِيْ يَا صَاحِبِيْ وِالْوَصِلْ خَيْر

تَرَى الْفَرَحْ فِيْ زَحْمَةْ الْعِمِرْ مَرَّهْ

مَا احْتَاجْ فِيْ لِقْيَاكْ بَعْض الْمَعَاذِيْر

لا صَارْ لِكْ فِيْ دَاخِلْ الْقَلْب جَرَّهْ

جِعْل الصِّبَاحْ اللَّى بْنُوْرَهْ تِبَاشِيْر

يَبْعِدْ عَنْ احْسَاسْ الْغَلا مَا يِضِرَّهْ

فِيْ ضِيْقَةْ الرَّجْوَى وْطُوْل الْمِشَاوِيْر

الْحِزِنْ قَاسِيْ وِالْمِشَارِيْه مُرَّهْ

عَلَى دِرُوْب الشَّوْق مَا فِيْه تَقْصِيْر

لا صَارْ مَا تَعْتِبْ عَلَيْ وِاتِّشَرَّهْ

جِيْتِكْ بِوَصْلٍ غَيْر وِمْوَاجَهٍ غَيْر

وْصِدْقٍ مَعْ الأيَّامْ للّه دَرَّهْ

لا تَكْسِرْ الْغِصْن وْتِطِيْر الْعِصَاِفِيْر

وِالْبِعْد هَمٍ يَكْفِيْ اللّه شَرَّهْ

فِيْ كِلّ عَامْ وْوَصْلِنَا وِانْتِهْ بْخَيْر

وْفِيْ عِيْدِنَا اللَّى مَعْك مَا اذُوْق حَرَّهْ