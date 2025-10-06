Al Bayan
ثقافة

وِرْث الْجَـمَـالْ

سيف السعدي

شعر: فارس عمر

مِنْ يِحِبِّكْ مِسْتَحِيْل يْفَارِقِك وِيْخُوْنِكْ

وِدِّهْ إنْ كِلّ اللِّيَالْ تْصِيْر لَيْلَةْ.. جِمْعِهْ

عَاشِقٍ مِنْ كِثِرْ مَا حَبِّكْ وْحَبّ طْعُوْنِكْ

فِيْك لا يَمْكِنْ يِصَدِّقْ شَوْفَهْ وْلا سَمْعِهْ

إنْتِيْ مْن اوَّل مَا جِيْتِيْ تَسْحِبِيْن رْدُوْنِكْ

وِالْجِوَارِحْ كِلّ ابُوْهَا صَاغِيِهْ مِسْتَمْعِهْ

تِنْتِهِيْ كِلّ اخْتِلافَاتْ الْبِشَرْ مِنْ دُوْنِكْ

الْفُوَارِقْ تِجْتِمِعْ فِيْ اوْصَافِكْ الْمِجْتَمْعِهْ

كِلّ كِلْمِهْ مِنْ لِسَانِكْ غَيْر.. حَتَّى (شْلَوْنِكْ)

وْكِلّ نَظْرَهْ مِنْ عِيُوْنِكْ تِسْتِحِقّ الطَّمْعه

وِالْجِدِيْل اللَّى يِغَطِّيْ مِفْرَعِكْ وِمْتُوْنِكْ

مِنْ كِثِرْ مَا هُوْ بْيِلْمَعْ صِرْت أحِبّ اللَّمْعِهْ

وَارِثِهْ كِلّ الْجَمَالْ مْن امِّكْ.. وْمَفْتُوْنِكْ

وَارِثٍ مِنْ رَاسْ أبُوْه الْمِرْجِلِهْ وِالسِّمْعِهْ

لا تِهِلِّيْن الدِّمُوْع اللَّى تِغَيِّرْ لَوْنِكْ

لَوْ دِمُوْعِكْ تِسْتِثِيْر الشَّمْع شَمْعِهْ.. شَمْعِهْ

مِنْ تِكَفِّيْه إبْتِسَامِهْ وِحْدِهْ مْن عْيُوْنِكْ

مَا يَبِيْهَا تَذْرِفْ مْن دْمُوْعَهَا لَوْ دَمْعِهْ