Al Bayan
مبوبمباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
ثقافة

زِنَادْ وفِتِيل

undefined's profile picture

البيان

إسِرْ يَا لَيْل مَا لِكْ فِيْ رْقُبْتِيْ جِمِيْل

الْمُوَارِيْد شَحَّتْ وِاللِّيَالِيْ شِحَاحْ

خَلِّنِيْ لَيْن أغَنِّيْ فَوْق رَاسْ الطِّوِيْل

وَاتَحَرَّى الْبِشَايِرْ مَعْ نِسِيْم الصِّبَاحْ

كِلّ فِكْرَهْ تِرَاوِدْ خِطْوِتِيْ لِلرِّحِيْل

جَابْهَا اللَّيْل تِرْثَعْ مَعْ هِبُوْب الرِّيَاحْ

يَرْكِضْ الْعِمِرْ فِيْنِيْ مِثِلْ رَكْض الدِّخِيْل

وْيَضْرِبْ الشَّكّ عَقْلِيْ مِثِلْ ضَرْب السِّلاحْ

حَسْبِي اللّه عَلَى الدِّنْيَا وْنِعْم الْوِكِيْل

مَا بِقَى غَيْر حَظٍ كِلّ مَا قَامْ طَاحْ..!

لَيْه قَلْبِيْ يِرِفّ وْلَيْه عَيْنِيْ تِخِيْل

وِدِّيْ آطِيْر مَعْكُمْ يَا طِيُوْر الْفَلاحْ

حَاصَرْ الْخَوْف دَرْبِيْ لَيْن ضَاعْ الدِّلِيْل

وَآخِرْ الصَّبِرْ وَلَّى وَاوَّلْ الْعِمِرْ رَاحْ

كِلّ يَوْمٍ جِدِيْد يْطِيْح حِلْمٍ قِتِيْل

بَيْن حِدْب السِّيُوْف وْبَيْن عِلْط الرِّمَاحْ

الْمِسَافِهْ تَعَبْ وِبْطُوْن الايَّامْ حِيْل

آتِجَرَّعْ تَعَبْهَا مِثِلْ سَمٍ ذِحَاحْ

حِيْرِتِيْ قَيْد وِظْنُوْنِيْ زِنَادْ وْفِتِيْل

وِالْمِدَى مَا يِوَدِّيْ وِالْفِرَصْ مَا تِتَاحْ

مَا تِجَزَّعْت لازِلْت الْحِصَانْ الأصِيْل

كَمْ لِيْ آكَافِحْ الدِّنْيَا بَاشَدّ الْكِفَاحْ

عَوِّدُوْا بِيْ عَلَى دِيْرَةْ طِوِيْل الْجِدِيْل

مَا وَرَا شَرْحِيْ لْبَعْض الْكَلامْ إنْشِرَاحْ

سَلْوِتِيْ فِيْ مِطِيْح الْغَيْث فَوْق الْمِسِيْل

جِعْلَهَا مَا تِبَدَّلْ فَوْق جِرْد الْفِيَاحْ

سَوْلِفُوْا لِلْهِبَايِبْ وِاضْحِكُوْا لِلنِّخِيْل

وِاشْرِبُوْا مِنْ عِيُوْن الشِّعر عَذْب الْقَرَاحْ

كِلّ مَا تِكْبَرْ اللَّهْفَهْ تَحَتْ كِلّ لَيْل

آتِجَلَّدْ عَلَيْهَا وِالصِّبَاحْ الرِّبَاحْ

الشِّعِرْ قَلَّتْ بْرِكْتِهْ وْخَيْرِهْ قِلِيْل

بَيْن دَافِعْ غِيَابْ وْبَيْن دَافِعْ نِجَاحْ

يَوْم أعَيِّنْ تَحَتْ شَجْرَةْ قِصِيْدِيْ مِقِيْل

مَا غِبَطْت الْمِتُوْن اللَّى عَلَيْهَا وِشَاحْ