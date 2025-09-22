Al Bayan
ثقافة

قَسْوَةْ عَذَابْ

البيان

دَايِمْ نِدِيْم الْمِسَا يِفْتَحْ لِلاحْزَانْ بَابْ

وِيْرُوْح مِنْ عِنْدِهْ الْمَجْرُوْح مَا يِحْتِوِيْه

ضَاعَتْ ظِنُوْنِيْ مَا بَيْن الشَّكّ وِالْإرْتِيَابْ

وِالْحِزِنْ وَجْهِهْ بَعَدْ وَجْه السَّعَادِهْ كِرِيْه

مِنْ عِدَّةْ ايَّامْ أعِيْش الضِّيْق وِالإكْتِئَابْ

عَزّ اللّه الضِّيْق مَا لِهْ فِيْ الْمَحَانِيْ شِبِيْه

أقُوْل يَا حَظّ الارْض اللَّى تِشِيْل الْهِضَابْ

وِتْشِيْل مِنْ شَالْ مَعْلُوْقِيْ بِرَاحَةْ يِدَيْه

عَاشِقْ وْفَاقِدْ وْقَلْبِيْ بَيْن الاضْلاعْ ذَابْ

لِلْغَالِيْ اللَّى قِضَيْت الْعِمْر وَانَا احْتِرِيْه

الْوَجْه طَلَّةْ قُمَرْ.. وِانْ حَالْ دُوْنِهْ سَحَابْ

يَطْرِيْ عَلَيّ الْخِمَارْ اللَّى يِحِطَّهْ عَلَيْه

دَايِمْ مِنْ اقْرَابِهْ يْجَنِّبْ عَنْ الإقْتِرَابْ

مِنْ عِفِّتِهْ يِعْشَقْ الْعِزْلِهْ وْطَبْعَهْ نِزِيْه

أتْعَبْنِيْ الشَّوْق صَارْ الشَّوْق مِثْل السَّرَابْ

تِقْدَرْ تِشُوْفَهْ بِعَيْنِكْ مَنْت قَادِرْ تِجِيْه

هُوْ أكْثَرْ إحْسَاسْ مِتْعِبْ.. فِيْه قَسْوَةْ عَذَابْ

إحْسَاسْ مَا وِدِّكْ إنّ الْوَاحِدْ يْحِسّ فِيْه

مَا عَادْ مَرَّتْ عَلَيّ الْبَسْمِهْ مْن الْغِيَابْ

صِرْت أغْبِطْ النَّاسْ حَتَّى بِابْتِسَامْ الْوِجِيْه

حَتَّى الْمِصَوِّرْ بَعَدْ مَا تَمّ دَفْع الْحِسَابْ

قَالْ: إبْتِسِمْ.. وِانْصِدَمْت.. وْقَالْ لِيْ: مَا عَلَيْه