نَبْض الرُّوح

شعــر: حسن الروَّاس





الشِّعِرْ لَمَّا أكْتِبِهْ فِيْك يِنْسَابْ

مِنْ سَلْسِبِيْل الْعَاطِفِهْ عَذْب دَافِيْ

وِيْذُوْب فِيْك إحْسَاسْ مِنْ كِثِرْ مَا ذَابْ

وِجْدَانِيْ اللَّى فِيْ مَحَبَّتْك وَافِيْ

الشِّعِرْ يِتْمَاهَى وْيَوْصِفْك بِاسْهَابْ

يَقْطِفْ لِكْ أزْهَارْ الْجُمَلْ وِالْقُوَافِيْ

فِيْ حِضِنْ أفْرَاحِكْ نِثَرْ وَرْد وَاطْيَابْ

يِنْفَحْ شِذَاهَا مِنْ مِرُوْج الضِّفَافِيْ

وِيْلَوِّنْ أحْلامِكْ فَرَاشَاتْ وَاسْرَابْ

تِهْدِيْك ألْحَانْ الْوِفَا وِالتِّصَافِيْ

يَنْسِجْ مِنْ خْيُوْط الأسَارِيْر جِلْبَابْ

مَلْبُوْس حَاكَهْ لِلْمِحِبِّيْن ضَافِيْ

الشِّعِرْ يِفْسَحْ لِكْ مِسَاحَاتْ وَاهْدَابْ

ضَمَّتْك فِيْ صَحْوَةْ نَهَارِكْ وْغَافِيْ

وِيْسَافِرْ بْدِنْيَاكْ أشْوَاقْ وِاعْجَابْ

مِنْ بَرْد يَبْحِرْ بِكْ لِدِفْء الْمَرَافِيْ

الشِّعِرْ إنْ عَزّ اللِّقَا بَيْن الاحْبَابْ

مَرْسُوْل وَعْدِهْ بِالْأمَانِيْ يِوَافِيْ

الشِّعِرْ نَبْض الرُّوْح وِشْعُوْر جَذَّابْ

يَعْطِيْك إلْهَامِهْ وْسِرّ الْخُوَافِيْ