جِدَايِلْ اللَّيل

شعــر: متعب البقيلي

مِنْ دَافِعْ الشَّوْق غَنّ وْجِرّ طَارُوْقِكْ

لا تَعْطِيْ اللَّيْل فِرْصَهْ يَكْشِفْ الْخَافِيْ

كَمْ لَيْلِةٍ شَحّ دَمِّكْ دُوْن مَعْلُوْقِكْ

كَنِّكْ كِرِيْمٍ مْسَيِّرْ لِهْ عَلَى هَافِيْ..!

الشِّعِرْ لَوْلاهْ مِنْ يِدْرَى عَلَى شَوْقِكْ

لا بَارْ فِيْك الصِّدِيْق الصَّادِقْ الْوَافِيْ

لا حَنَّتْ رْعُوْدِكْ وْلا لاحَتْ بْرُوْقِكْ

فِيْ مَرْتَع ٍ مَا وِطَاهْ الدَّهْر وِالسَّافِيْ

لَوْ مَا تِصِبّ الْقِصِيْد وْتَفْرِقْ فْرُوْقِكْ

لا قَصَّرْ اللَّيْل جِفْن الدَّالِهْ الْغَافِيْ

تِهْوَى يَا قَلْبِيْ وْمَجْمُوْل الْهِوَى عَوْقِكْ

لا صَارْ عُوْدِهْ لِيَانْ وْمَبْسِمِهْ صَافِيْ

مَا صَبّ وَسْمِكْ حِيَاهْ وْرَبَّعَتْ نُوْقِكْ

لَوْ مَا سِرَيْت بْجِدَايِلْ لَيْلَهَا الضَّافِيْ

أيْ وَاللّه آحِبَّهَا لَوْ ضَاعَتْ حْقُوْقِكْ

يَا قَلْبِيْ اللَّى مَا قِلْت لْعِشْقَهَا كَافِيْ

وِشْ عَادْ أبِيْ بِالْجِبَالْ وْعَاذِيْ طْرُوْقِكْ

وْزَامِيْ غَلاهَا يِعَيِّفْنِيْ بْمِشْرَافِيْ

قُوْمِيْ لا هَلّ السَّحَابْ وْبَلَّلْ عْذُوْقِكْ

مِدِّيْ ظِلالِكْ عَلَيّ وْعَانِقِيْ قَافِيْ

دَامْ النِّوَاوِيْر تَحْتِكْ وِالسِّمَا فَوْقِكْ

إنْتِيْ جِمِيْلِهْ وَانَا مَوْهُوْب وِسْنَافِيْ