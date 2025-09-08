الْخَيل الْبِدِيْعِةْ

شعر: محمد بن مسعود
خَذْ هَايَةْ الْخَيْل الْبِدِيْعِهْ
اللَّى مَرَابِطْهَا مِنْ (سْبَيْع)
وْلِهْ عَيْن مَدْعُوْجِهْ وِسِيْعِهْ
تِخَشِّعْ فْوَادِيْ تِخَشِّيْع
رِيْجِهْ شَرَى مَايْ (الرِّفِيْعِهْ)
وَالَذّ مِنْ مَايَةْ (مِرَيْفِيْع)
وَالَذّ مِنْ مَايْ (الْوِرَيْعِهْ)
اللَّى تِفَجَّرْ مِنْ يَنَابِيْع
مِنْ لِيْن عُوْدِهْ مَا يِطِيْعِهْ..!!
تِلْعَبْ بِهْ رْيَاحْ (الْمَرَابِيْع)
ألْدَنْ مِالاغْصَانْ الرِّفِيْعِهْ
لَى فِيْ بِسَاتِيْن الزَّرَارِيْع
أوْ مِثِلْ مَوْز ٍ عَالشِّرِيْعِهْ
أوْ فِيْ غِتَلْ (سُوْر الْمِزَارِيْع)