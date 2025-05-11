تطوان تحتفي بانطلاق مهرجان الشعراء المغاربة

احتفت مدينة تطوان، شمالي المغرب، بانطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشعراء المغاربة، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من40 مبدعاً من شعراء ومثقفين وفنانين مغاربة.

أُقيم حفل الافتتاح في مسرح إسبانيول في وسط مدينة تطوان، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وعبدالرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان، وزهور امهاوش، المديرة الجهوية للثقافة نيابةً عن معالي الدكتور محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، وعدد كبير من الأدباء والمثقفين وطلاب جامعيين ومحبي الكلمة.

قدّم حفل الافتتاح مدير دار الشعر في تطوان الشاعر مخلص الصغير، حيث رحّب في البداية بالحضور، مشيراً إلى أن المهرجان يلتقي فيه مجموعة من أبرز الأصوات الشعرية المغربية، حيث شهد مشاركة المئات من الشعراء والشاعرات.

وفي بداية كلمته، أشار عبدالله العويس إلى الدور الريادي للشعر في التعبير عن الهوية والقيم الثقافية، قائلاً: «كرّست دار الشعر بتطوان جهدها لجمع شعراء المغرب، ليتناوبوا على منبر الدار؛ ما أتاح المجال للشعراء الشباب برفقة رواد الشعر، أن يعطروا أجواء هذا البلد العزيز، بعبير الشعر والإبداع».

ونيابة عن معالي محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، ألقت زهور امهاوش، المدير الجهوية للثقافة كلمة الوزارة، حيث ثمّنت في البداية مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة في تأسيس بيوت الشعر قائلة: «أثمن عالياً مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تأسيس بيوت الشعر في الوطن العربي، وما أحدثته من نقلة نوعية للمشهد الثقافي العربي».

استمراراً لما دأبت عليه دار الشعر في تطوان بتكريم المبدعين المغربين في كل دورة من دورات المهرجان، فقد شهدت الدورة الحالية تكريم كلٍ من: الشاعر صلاح الوديع، والناقدة حورية الخمليشي.

شهد حفل الافتتاح قراءات شعرية لثلاثة مبدعين، هم: صلاح الوديع، وخديجة المسعودي، وعثمان الهيشو.

جائزة الديوان الأول

أعلنت دار الشعر في تطوان عن أسماء الفائزين في جائزة «الديوان الأول للشعراء الشباب - تطوان» في دورتها السادسة، وقد آلت إلى الشعراء: علي بادون في المركز الأول عن ديوان «حبوا على أشواك الحلم»، ومحمد الفتوح في المركز الثاني عن ديوان «أنا سر من الكتمان جئت»، ومحمد أغزيت في المركز الثالث عن ديوان «صلوات متفرقة».

في إطار تشجيع الناشئة على حب اللغة العربية وتقدير جمالياتها، أعلنت دار الشعر في تطوان عن استحداث مسابقة جديدة تحمل اسم «المسابقة الأقليمية لرواد اللغة العربية».

وفي الختام، أحيت الفنانة المغربية نبيلة معن حفلاً موسيقياً قدّمت خلاله فقرات غنائية لاقت تفاعلاً واسعاً مع الجمهور، وقدّمت مجموعة من الأغاني التراثية والشعبية.