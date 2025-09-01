نَزْف الألَمْ

يَا نَغْمَةْ الْعَازِفْ عَلَى شِفَّةْ النَّايْ
يَا ضِحْكِةٍ تَرْجَمْتَهَا لِكْ بِعَيْنِيْ
فَرْقَاكْ يَا فَرْقَاكْ يَا رَوْعَةْ حْكَايْ
يَا صَوْتِيْ الْمِتْعَبْ وَانَا اقُوْل وَيْنِيْ
يَا نَوْتِةٍ رَتَّبْتَهَا بْخَطّ يَمْنَايْ
رِسَمْتَهَا بِالشَّوْق وِالْحِزِنْ فِيْنِيْ
غَرَّدْت لِكْ بِالْحِبّ وِالشَّوْق وِبْكَايْ
أشْكِيْ لِكْ غْيَابْ الْوَلَهْ يَا ضِنِيْنِيْ
جَلَسْت فِيْ دَوْحِيْ عَلَى صَوْت مَغْنَايْ
أخَذْتِنِيْ لْعَالَمْ أبَدْ مَا يَبِيْنِيْ
قَيَّدْتِنِيْ بْحِبِّكْ وْجِيْتِكْ مِنْ اقْصَايْ
سَلَّمْت لِكْ نَبْض الْخِفُوْق وْحَنِيْنِيْ
جَافيْتِنِيْ مَا قِلْت لِيْ وِشْ سِوَايَايْ
ضَيَّعْتِنِيْ وِالشَّوْق لِكْ مِبْتِلِيْنِيْ
طَيَّرْت عِصْفُوْرِكْ وْلِهْ قَلْب شَرَّايْ
مَعِيْ انْتِظَرْك وْرَعْشِتِهْ فِيْ يِدَيْنِيْ
ضَمَّيْت جِنْحَانِهْ وَانَا اضَمِّدْ دْمَايْ
نَزْفِيْ ألَمْ لكِنّ نَزْفِكْ سِنِيْنِيْ..!
يَا قَسْوَةْ الْعَازِفْ عَلَى شِفَّةْ النَّايْ
إحْرِقْ شِفَاهْ النَّايْ.. لا تِحْتِرِيْنِيْ